王力宏15日傳出與李靚蕾離婚，八年婚姻畫下句點，卻成為接下來一連串毀天滅地爆料的起點，先後遭李靚蕾指控「男女關係不正常」、「每個城市都有砲友」，對象從已婚女星到同門師妹，平均一天就有一篇新的爆料，不少網友看了直呼比八點檔還精彩。週末適逢四大公投投票日，但王力宏的新聞攻佔各大版面，網路聲量更是一度輾壓公投討論度。

王力宏事件模糊公投焦點 聲量狂衝週日直線超車

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，王力宏事件從15日的離婚聲明開始發酵，但大家始料未及的是，17日深夜李靚蕾緊接著發表「毀滅式」千字爆料文，指控王力宏不只男女關係不正常，還有許多砲友，引發網友諸多討論，使得女星徐若瑄、BY2女團妹妹Yumi被牽扯其中，快速引起網路上的高度關注。

18日公投投票當日，王力宏事件延續前日晚間李靚蕾爆料文的熱度，網路聲量持續發燒，投票期間熱度還一路輾壓公投案的討論，模糊公投焦點。直到下午4點投票結束，各大投票所開始開票，公投的熱度才開始蓋過王力宏事件，並在晚間7點，隨著投票結果幾乎確定是「四個不同意」，各界紛紛出來發表意見，公投議題創下當日聲量新高，討論熱度再開始慢慢冷卻下降。

李靚蕾連環爆 網友如追劇「在線等」不捨睡

公投熱度快速落幕，就連後續的公投四個不同意過關之後的政策討論版面，似乎也不大，反觀王力宏事件卻是越演越烈，19日王力宏打破沉默稱自己「婚姻都活在恐懼裡」，李靚蕾又下達最後通牒令，以及七大聲明反擊，而被指稱與王力宏存在不正當男女關係的Yumi，也承認自己是王力宏前女友，否認有不正當交往，錯綜複雜關係，使整起事件再被推向最高潮。由於過去幾日，李靚蕾都在晚間接近凌晨發文，網路上還出現網友「在線等」的奇特現象，從網路聲量來看，20日凌晨0點成為聲量高峰，不少網友抱著追劇心情期待新劇情更新。凌晨4點，靚蕾再發五點聲明反擊，隨著早上越來越多網友上線，網路聲量再次快速醞釀，就在20日，王力宏終於在中午12點發聲明道歉，表示將暫時退出演藝圈，好好陪伴家人，整起事件才看似告一段落。

網友狂讚「蕾神」戰力強 王力宏被完敗

透過網路熱門關鍵字，李靚蕾在這一波連環爆料中，不僅成為全台話題人物，井然有序的聲明、拳拳到肉的爆料內容，讓不少網友認為她相當勇敢，願意替她聲援與加油打氣，還封她為「蕾神」，留言大讚「戰力破表了」、「文筆真的很猛」、「這文筆當網路作家都綽綽有餘」、「裁判，殺球可以一直殺了又殺嗎」。反觀，王力宏在事件中首篇聲明文章，不僅被抓出錯字連篇、不知所云，內容還不斷以孩子情緒勒索，讓網友認為不僅沒有幫助，還造成扣分的反效果，王力宏的熱門關鍵字充滿「劈腿」、「出軌」、「約砲」、「召妓」等等，在這場蕾神之戰中，可說是被完敗，不少網友也同情表示「好了啦力宏」、「力宏越辯，只會越難看！對手太強大」、「公關、神仙都難救」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月13日至2021年12月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『公投、王力宏』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。