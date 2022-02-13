科技業收入到底多高？一名自稱IC廠技術副理的網友，去年年收超過400萬，在過年期間與同業朋友聯絡感情，一聊才驚覺其他人的年收入都贏過自己，最少的也有600萬，讓他感受自己真的好渺小。

原PO在Dcard科技業板發文表示，自己在某IC台廠做技術副理，去年領到超過400萬「已經沾沾自喜」，沒想到在過年期間跟一些朋友聯繫聊到薪水，才知道自己真的渺小，因為在4名同業友人中，年收最低的也有600萬，最高的已經一年賺5000萬，也分享友人學經歷與年收給同業們參考，「現在科技業年薪不到300萬好像落入貧窮線」。

網友分享科技業友人的學經歷及年收，引起熱議。（圖／翻攝Dcard）

科技業超狂年薪引起板友紛紛留言，「年收70不就乞丐了」、「我82年次非工科，只有90幾，超慘」、「我中字輩碩士，去年領120萬，哭啊」、「文組表示⋯小時候應該好好讀理科」、「我想重新投胎了，我腦袋不夠，毅力也不夠湊」、「薪水應該都是真的，但雖然大徵才也不是人人都能分一杯羹的」、「今年M的情況來看，應該是真的，你朋友BC二月這包搞不好就300萬了」。

部分網友則討論行情價，「現在新人年薪調查大概是350萬稅前，30歲平均是600-700萬，這還是自以為能力很強其實只是活在自己小領域的碼農，真正的強者沒聽過低於1000(萬)的。」、「還是要看學歷吧，工科頂大碩畢業領這個價格感覺合理，畢竟中段後段的碩士就從一百萬慢慢奮鬥了」、「科技業IC的年薪加上這個年資就是這麼恐怖，70-75年次在系統廠的多得是還沒150的」。

不過也有人認為高年薪僅是少數人，「如果科技業平均年薪這麼高，版上一堆一二三線廠那笑死人的薪資是怎樣」、「一堆廠長也才幾個億，哪來那麼多工程師億來億去的」、「可是我哥台大電機純血的說沒那麼賺...」、「這些都老人，張飛打岳飛了，那時候讀到碩士的確有本事，但是競爭程度跟現在沒得比」。