櫃買中心表示，鏵友益科技公司（6877）在今（18）日送件申請初次登錄興櫃一般板股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，鏵友益科技公司成立於2014年10月間，董事長為杜泰源，主要經營業務是智能自動化設備、AOI檢測設備等，送件時資本額為2億3000萬元。鏵友益科技公司2020年業績，營收2億5412萬元，稅前盈餘5197萬元，稅後盈餘4212萬元，每股盈餘5.14元。