房價物價漲不停，不少人嚮往高收入職業，有網友發文感慨大環境影響大，現在八年級剛畢業，適逢科技業擴廠徵人、求職容易，不像七年級一畢業就遇到金融海嘯，有種生不逢時的無奈，認為八年級讀理工科真的超爽，引起網友熱議，也有內行人指出科技業真正的黃金時代。

一名網友在PTT八卦板發文表示，以前七年級一畢業就遇到金融海嘯，科技業各種慘澹，當時新鮮人面試挫折連連，不像現在科技業砸錢大擴廠大搶人，八年級剛畢業，學校不要太爛，隨便都好幾個offer可挑，還可以上網教人面試，認為八年級讀理工科的根本超爽的。

貼文一出引起網友們兩派討論，有人認同原PO看法，「七年級就生不對時代啊」、「剛好遇到08年金融海嘯，很多人失業」、「七年級都去系統廠等死了」、「選擇比努力更重要，選理工至少比其他科系少奮鬥幾十年」、「進去屁顛屁顛的什麼都還沒學會又結構調薪」、「真的，我中原電機畢業想說自己很廢，結果薪水也還不錯」。

部分網友則認為八年級其實沒優勢，「爽個屁，房價物價漲多少了」、「八年級爽個毛，薪水起薪高，結果追不上房價物價有屁用」、「IC設計業也不是年年大賺，2016發哥就一堆人跑掉，誰能保證年年賺錢？」、「想買房，學長加300萬賣給你，爽嗎？」

也有網友點出科技業最輝煌的世代，「分紅費用化之前才是黃金時代，那時代的科技新貴才不買竹北鳥籠，那時代的科技新貴買的是真歐洲莊園」、「四五年級爽買房地產好嗎」。