中職薪資仲裁受理時間11日下午五點截止，秘書長楊清瓏表示，目前聯盟並未收到任何球員申請，但是否有人用郵寄方式提出，則須等到下周一才能做最後確認，將以郵戳為憑。

中職在2019年12月根據仲裁委員做出的決議，確認每年2月1日起的5個工作天，為受理薪資仲裁的期限，但今年適逢農曆春節假期，也將受理日延後到2月7日開始，至今天下午五點截止。

楊清瓏回覆，截至5點前都未收到任何球員申請，但過去曾發生過例外，雖然截止日當天無人送件，但下周一收到中信兄弟張志豪郵寄提出的申請表，最後聯盟也以郵戳為憑受理該件。

過去只有3名球員曾提出薪資仲裁，全是中信兄弟的球員，2019年由當時擔任球員工會理事長的周思齊打響第一炮，接著隊友陳子豪也跟進，但結果卻是兩樣情，「周董」仲裁失敗，陳子豪則通過，也成為史上首位薪資仲裁勝訴的選手，第3位則是張志豪，但最後在球團與經紀公司溝通下後撤回。

中職去年受到疫情影響，直到12月初才產生總冠軍，今年開季較晚，各隊談薪進度以樂天桃猿最快，目前團隊已有9成球員完成談薪；兄弟則是在農曆年前與所有球員談過一輪；味全龍則是需要先談定指標性球員郭天信的薪水，其餘球員才能依比例去談薪。

統一獅目標要在20日開訓典禮前完成85%的選手談薪；富邦悍將談約作業仍持續進行中，去年表現良好的球員均會給予加薪肯定，球團表示，待全隊薪資談妥後會盡快對外公布。