原定在3月5、6日進行的台日職棒交流賽，受到日本疫情升溫影響，可能會朝向延期舉辦的方向，中職會長蔡其昌說：「台日雙方近期會持續溝通，傾向延賽的方向。」但不管屆時台日交流賽是否舉辦，中職新球季開幕戰仍不會變動，維持4月2日開季。

蔡其昌表示，上次領隊會議時，各隊都有針對台日交流賽做出討論，「基本上5支球團都非常支持。」對於近日球員因疫情、調整狀況陸續表態不參賽，蔡其昌也給予支持，「對於中職球員參與任何比賽，我的原則都一樣，顧慮球員意願、照顧球員安全與健康，也希望能透過比賽找到更多新星，希望能在兩者間取得平衡。」

但近日日本境內疫情再度升溫，也讓台日交流賽再度出現變數，蔡其昌說：「這次出去參賽都要打2劑疫苗，加上Omicron重症機率比較低，原本在農曆年前日本國內疫情滿樂觀的，但現在充滿變數。」

蔡其昌指出，會隨著客觀形勢轉變去做調整，「最近也都有跟日方做延賽的規劃，會隨著客觀形勢轉變去做調整，台日雙方也會持續溝通，傾向延賽的方向討論。」

若是台日交流賽延賽或取消，對中職來說不會有太多實質上金錢的賠償損失，「但損失一定會有，選手少了這個舞台就是少了比賽經驗，搞不好這次比賽會產生幾個巨星也不一定。雙方溝通都很融洽，一開始也就有做好會有變數的準備，下週會共同決定延期到何時。」

但不管台日交流賽是否延賽，中職33年球季開幕戰仍維持在4月2日舉行開幕戰，將由去年總冠軍對戰組合進行交手，由奪下總冠軍的中信兄弟迎戰統一獅。