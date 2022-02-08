台股農曆年前自高檔修正，回落近千點，不過農曆年後開工日，隨紅包資金歸隊，加上農曆年節期間，美股回溫，本土疫情獲得控制等，開出亮麗紅盤。PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股歷經11天休市期間，美股重要指數全數大漲，包括S&P500上漲3.3%，科技股為主的那斯達克指數強彈4.1%，費半指數亦上漲3.1%，顯示美股已陸續消化對於聯準會升息進程及縮表的擔憂，一掃春節假期前台股面臨的疑慮，此外，台股基本面強勁，搭配高殖利率優勢，虎年開紅盤後吸引低接買盤進場布局優質個股，指數本週有望站穩季線之上，並挑戰萬八大關。

年初，受聯準會升息節奏可能加速啟動影響下，國內、外股市波動加劇，元月份美股歷經劇烈修正提前反應聯準會升息預期，春節封關期間，那斯達克指數、費城半導體指數大幅回升，全球疫情趨緩、經濟動能轉強、流動性充足，風險資產修正可望逐步緩解，永豐投信提醒，行情震盪幅度加大之際，投資人宜採取存股策略，佈局虎年行情， ESG權值型ETF與偏重科技股配置標的反彈潛力值得留意。

根據統計，農曆年後紅盤日與年後各期間的台股漲跌變化觀察，台股農曆年後紅包資金陸續歸隊，可望帶動股價自相對低點回升，年後10日、20日、60日，上漲機率都高達八成以上，平均漲幅分別可達2.58%、3.39%、5.13%，永豐投信建議，科技股在年前遭逢市場摜壓，目前股價仍見壓抑，惟蘋果、亞馬遜等財報表現亮眼，推升市場投資情緒，後市持續觀察權值股消化疲弱盤勢動向。

永豐投信指出，升息壓力下，市場偏好業績題材與美財報正向的技股供應鏈表現，此外，科技股跌深權值標的，股價下跌後殖利率上升，基本面穩健等利多因素護體下，也帶動紅包資金回流挹注。

此外，政策面因素也有利台灣科技業後市發展，為抗衡中國崛起，美國眾議院於2月初通過《2022年美國競爭法案》，授權撥款3000億美元用於研發，包括520億美元用於補貼半導體製造、汽車及電腦關鍵零組件研究，未來六年仍有高達450億美元投入緩解供應鏈短缺問題，台廠在美設立晶片廠亦將獲得補助，該法案也提出強化美台經貿、科技與安全合作等。

近期仍宜留意地緣政治風險對金融市場影響性，烏克蘭與俄羅斯衝突，美國增派美兵力集結，烏俄緊張情勢，使得農曆春節期間油價出現大幅反彈，西德州及布蘭特原油價格及天然氣價格皆見大漲。永豐投信指出，近年地緣政治風險帶來的市場動盪，若再度出現行情大幅回弱，將提供投資人市場短期修正後的較佳進場點，其中，ESG權值型ETF與偏重科技股配置的ETF為近期回檔後反彈潛力較大標的。