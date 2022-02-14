台股虎年開紅盤，投資持續面臨升息、通膨、疫情、地球暖化、環境汙染等問題的考驗。在資金調整過程中，高股息題材成為市場高度關注目標，而近年快速竄起的「ESG」概念也是盤面熱門主流之一，「元大ESG高股息N」（020029）即具備雙重題材，擁長線抗通膨、賺息值優勢。

元大證指出，「元大ESG高股息N」自去年11月掛牌，正好提供一個投資「ESG」永續企業，又能兼顧「高股息」的機會。以14日收盤價5.48元計算，投資一張只要約5000元，具有單價低，免選股特性，小資族和沒有時間看盤選股的投資人，皆可輕鬆入手。在低息環境下，「ESG+高股息」是未來投資及抗通膨最聰明的方式。

「元大ESG高股息N」連結「特選ESG高股息報酬指數」，指數是由專家精選出20檔ESG+高股息的股票所組成，目前前六大成分股，包括台積電、聯發科及大型金控股，占指數將近8成，皆為股息配發穩定且相對豐厚的優質企業，當成分股除權息時，股利直接滾入指數，息值利滾利，小錢也可滾出大獲利，還能輕鬆掌握半導體、金融強勢股行情。

根據回測結果顯示，過去五年「特選ESG高股息報酬指數」績效，自2016年6月起至2021年12月止，累積總報酬率高達147％，成績亮眼；指數成分股也會在每年6月定期檢視調整，汰弱留強，以符合ESG永續發展及高股息投資策略。

藉由布局「元大ESG高股息N」，不僅不用費心選股，就能參與一籃子股票上漲潛力，並解決本金不足、無法參與高價股的投資痛點。還能以資金支持重視永續發展的企業，發揮投資影響力。為自己累積財富，也讓世界變得更美好，達到投資雙贏效果。

元大證指出，「元大ESG高股息N」是追蹤指數的被動型投資商品，買賣方式和ETF一樣，用證券帳戶就可下單，交易非常便利，且發行單價低，投入小額資金，就能輕鬆掌握20檔上市ESG高息股票的表現。