2月台指期今日開盤下跌174點，為18099點，金融期、電子期齊開低。

永豐期貨指出，台指期上週五下跌61點至18273點。價差方面，台指期逆價差擴至-37.94點，電子期逆價差擴至-2.24點，金融期逆價差縮至-3.38點。現貨部分，三大法人買超41.5億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加908口至-3565口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1537口至-19022口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1139口至-5941口。

上週四美國公布1月CPI數據年增7.5%，遠高於預期的7.3%，是自1982年以來的新高，數據公布後，美10年期公債殖利率勁揚突破2%，由高成長科技股領跌，美股四大指數應聲下挫，VIX指數飆漲19.79%至23.91點，而台指期夜盤也下跌0.64%作收。

永豐期貨表示，上週五台股雖然隨美股拉回，但整體來看基本面佳，仍有望給予台股上攻動能，預期未來台股在基本面的支持下可望再度攻高。