搶數位商機，影音領導品牌圓剛科技（2417）AVerMedia近日投入多項台灣教育數位化設備採購案，圓剛科技董事長郭重松表示，疫情之下，教育用視訊軟體需求暴增，圓剛科技希望透過多年耕耘的影音技術，應對未來的複合式教室時代，學校除了現場教學，同時將會結合遠距教學，將影音設備從遠距帶到實體，實現各級學校數位轉型。

在過去一年，許多學校因應疫情，興起教育數位化的潮流，透過網路攝影機、實物投影機、麥克風等設備為學生準備教材，提供以往沒有的學習方式，而在重返教室後，這些設備更能進一步為老師與學生帶來更多元的上課與備課方式，而為達到這個效果，在設備建置時，更在乎產品能不能搭配在特定的使用情境，或達到一定的品質要求，舉例來說，在上美術課，常須分享學生作品，以往必須要用傳閱、或讓所有學生靠近觀看，不僅效果有限，也存在密集接觸風險，現透過雙鏡頭網路攝影機整合的兩個高畫質影像，使用投影機分享美術作品與教師畫面，讓所有人都能同時欣賞、觀摩。

此外，在實施分流上課，或混合式教學時，也可以經由網路攝影機95度的超廣角能涵蓋更多的白板或實體教材畫面，再搭配支架和360度旋轉的特點也讓課堂取景更加自由，可以輕鬆讓整間教室的畫面在線上做分享。

著眼於學校數位轉型的需求愈來愈多，圓剛今日宣布近日已投入多項台灣教育數位化設備採購案中。

郭重松表示，過去是nice to have的數位設備，現在已成為每一間教室都必備的設備，因為使用頻率很高，也讓教育機構開始思考，除了實現遠距教學外，也可以透過數位化的設備來豐富教學內容。

為搶佔商機，郭重松表示，圓展的機種主要瞄準的是大型教室、演講廳，能切換追蹤、對焦不同講者畫面；而圓剛賣的則是線上教學平台或中小型教室，其影音技術不僅考慮了不同的使用情境，也透過獨特的產品特色與功能做出與其他廠商的差異與優勢，目標就是希望可以可靠的產品做為教師與學生的後盾，在更多學校中實現數位轉型的新未來。