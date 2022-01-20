農曆春節將至，仕招社會福利慈善事業基金會今（20日）在新北市板橋、三重兩地關懷街友，致贈每人500元紅包。（葉書宏攝）

農曆春節將至，仕招社會福利慈善事業基金會今（20日）在新北市板橋、三重兩地關懷街友，致贈每人500元紅包。（葉書宏攝）

農曆春節將至，仕招社會福利慈善事業基金會今（20日）在新北市板橋、三重兩地關懷街友，致贈每人500元紅包。（葉書宏攝）

農曆春節將至，仕招社會福利慈善事業基金會今（20日）在新北市板橋、三重兩地關懷街友，致贈每人500元紅包。（葉書宏攝）

清海無上師世界會提供暖心便當，領到便當的街友直呼「便當還是熱騰騰的，有夠窩心的！」（葉書宏攝）

愛心20年不間斷！農曆春節將至，仕招社會福利慈善事業基金會今（20日）在新北市板橋、三重兩地關懷街友，致贈每人500元紅包，另外，還有合辦單位致贈便當、毛巾等物資，志工們一句句噓寒問暖，令街友們相當感動頻頻致謝。

仕招社會福利慈善事業基金會、社團法人新北市善悅關懷協會、新北市街友外展服務中心、板橋紳士協會、清海無上師世界會，今（20日）晚間6時許共同舉辦「2022疫迄送暖，相互照應愛無限」關心街友活動，同步在新北市三重、板橋兩地關懷數百名街友。

活動還沒開始即有不少街友到場排隊等待，由仕招社會福利慈善事業基金會課長周哲仁與會常法師代表一起致贈每名街友500元慰問金，另外，清海無上師世界會提供暖心便當，領到便當的街友直呼「便當還是熱騰騰的，有夠窩心的！」

周哲仁表示，基金會關懷街友活動邁入第20年，最早在北市、新北舉辦，如今已擴展至全台各地，基金會秉持蔡衍明董事長對慈善活動的重視，在過節時發給每名街友500元紅包，希望讓他們快快樂樂過個好節，同時也盼達到拋磚引玉的效果。

「每次全台發放2000個紅包！」周哲仁說，透過與協會、社工等單位合作，找出需要幫助的對象，也期盼街友們能感受到社會的溫暖和祝福，早日脫離街友行列，回歸正常的生活。

值得一提，由於近日連日低溫，主辦單位擔心街友們無法吃到熱騰騰的便當，特地將訂餐時間延後，讓街友們領到便當時還是熱騰騰的，不只飽餐一頓，同時也可以感受到主辦單位暖暖的愛心，讓愛心無限延伸。