國民黨立委蔣萬安今天拋出中正紀念堂應升級，轉型為「台灣建設紀念館」，紀念過去70年來為這片土地付出的台灣人。對此，文化部長李永得表示，蔣萬安應先說清楚，中正紀念堂的銅像、堂體該如何處理，至於未來要改成什麼，社會大眾可一起來討論。

針對中正紀念堂轉型議題，李永得說，文化部秉持3個原則，包含去威權不去歷史；彰顯對抗獨裁者的勇氣，這是台灣的基本價值，也是台灣民主自由向前行的基本動力；接著是多元史觀。

李永得強調，文化部站在這3個原則上，非常肯定蔣萬安提議要改名的建議，事實上，去威權的一部分就是名稱和園區問題，最後必須做一些決定，但是否改為「台灣建設紀念館」，可以讓社會對話、大家共同討論。

至於蔣萬安此舉是否在為參選台北市長，提前為可能遇到的轉型正義問題拆彈，李永得說，中正紀念堂轉型應該是台北市長候選人很重視的議題，畢竟該園區位於台北市。