台中市議員冉齡軒被舉發涉詐領助理費，台中檢調今年2月16日展開搜索，帶回冉等20人，冉因涉嫌重大遭羈押，台中地檢署今天偵結，追查冉涉向台中市議會詐領助理費148萬9971元，其中私用74萬餘元赫見有她兒子的生活費、出遊停車費及禪寺捐款等，依違反《貪污治罪條例》、偽造文書等罪嫌起訴冉、冉的丈夫邱男、前任及現任助理、人頭等共11人，在押的冉則移審台中地院，經法官裁定70萬元交保，限制出境出海。