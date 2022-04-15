議員冉齡軒涉詐領助理費遭起訴 移審法院裁定70萬元交保 18:042022/04/15 中時 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市議員冉齡軒涉詐領助理費148萬，台中地檢署依違反《貪污治罪條例》等罪嫌起訴冉等11人。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市議員冉齡軒被舉發涉詐領助理費，台中檢調今年2月16日展開搜索，帶回冉等20人，冉因涉嫌重大遭羈押，台中地檢署今天偵結，追查冉涉向台中市議會詐領助理費148萬9971元，其中私用74萬餘元赫見有她兒子的生活費、出遊停車費及禪寺捐款等，依違反《貪污治罪條例》、偽造文書等罪嫌起訴冉、冉的丈夫邱男、前任及現任助理、人頭等共11人，在押的冉則移審台中地院，經法官裁定70萬元交保，限制出境出海。 嘉義縣鹿草鄉長等4官員疑涉貪 遭檢調搜索15萬至5萬交保 統促黨彰化搶轎風波 黨部主委吳金虎夫婦15萬、20萬交保 #交保 #冉齡軒 #涉詐領助理費 #移審 #70萬元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 常搭廠商車每次下車多1袋 北市殯葬處副處長60萬交保 17:162022/03/29 社會 涉詐領助理費 南市前議長賴美惠交保 04:102022/03/25 地方新聞 嘉市議員戴寧聲請交保遭駁回 無望送父最後一程 14:122022/04/06 社會 搶轎案白狼30萬交保 嗆王國峯組織犯罪 04:102022/04/13 社會新聞 洩漏採購資訊護航業者 北市殯葬處副處長王文秀涉貪遭聲押禁見 06:482022/03/29 社會 疑圖利廠商 玉里鎮公所課長偵訊後20萬元交保 10:052022/04/08 社會 涉不法獲利9千萬 胡亦嘉交保後臉書發文：問心無愧 09:312022/03/26 財經 白狼彰檢應訊近5個小時30萬元交保 稱檢方和善但有壓力 23:262022/04/12 社會 「街口小霸王」胡亦嘉涉背信罪1千萬交保 臉書發4字聲明 19:132022/03/25 社會 未依造計畫拆除水泥塔 包商負責人、經理各100萬元交保 11:572022/04/03 社會 議員冉齡軒詐領助理費 私用內容令人瞠目結舌 13:432022/04/15 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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