張安樂表示，彰化警方先醜化他們，羞辱他們，在安他們莫須有的罪名，很簡單今天陳家欽要弄他們，王國峯也要弄他們。(吳建輝攝)

張安樂說，畫面顯示都是無辜的百姓被打，比白人打黑人還要狠，他要求警方將當天影片全部拿出來，一個善良的孩子要救媽媽也被打，我們現在也在蒐證。(吳建輝攝)

最後張安樂坐上吳金虎所安排的座車，離開彰化地檢署。(吳建輝攝)

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂率眾硬闖大甲媽祖繞境管制區，12日下午張安樂抵達彰化地檢署應訊，大約6點左右進入偵訊室，直到晚間10點40分左右步出法警室，一共應訊近5個小時後，檢方諭知新台幣30萬元交保，事後他表示受訪時表示彰化檢方相當和善，但感覺到他們有壓力，

張安樂抵達彰化地檢署後，由彰化縣刑大現行詢問，一直問到八點半左右，張安樂要求要先吃東西，吃完便當後大約9點才換檢方訊問，最後經過長達近5個小時的偵訊，才疲憊的步出法警室，接受媒體的訪問。

張安樂表示，彰化警方先醜化他們，羞辱他們，在安他們莫須有的罪名，很簡單今天陳家欽要弄他們，王國峯也要弄他們，今天檢方如果直接將他釋回就是打臉他們，不過因為受到很多壓力，所以才要求30萬交保，所以可以理解檢方的壓力。

張安樂說，畫面顯示都是無辜的百姓被打，比白人打黑人還要狠，他要求警方將當天影片全部拿出來，一個善良的孩子要救媽媽也被打，我們現在也在蒐證，最重要的就是警方自己不要保留，將影片全部釋出，只是看了一眼就說他指示的，這樣叫什麼證據嘛。

不過話鋒一轉，張安樂說，彰化市警察局的警察各方面都不錯，彰化的法警、檢方也都很好，態度都不錯，但是他感受到他們有上面的壓力，真的讓他們很難為，也讓他看到台灣的警政、司法素質是很優秀，跟那天粗暴的正好兩個面，對於這30萬交保他也是哈哈一笑。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，張嫌因涉犯妨害公務，12日下午經檢察官訊問後，認犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，諭知新台幣三十萬元交保。