美國一架廉航飛機日前因為氣候因素，嘗試降落4次都失敗，無可奈何之下，只好先轉往其他機場降落，抵達後卻不允許乘客離開，導致眾人不但受困於飛機內長達6個小時，情緒也都相當恐慌，紛紛要求機組人員讓他們下飛機。

綜合外媒報導，本月7日，美國捷藍航空（JetBlue）1852航班原定從墨西哥坎昆（Cancun）出發，飛往美國紐約的甘迺迪國際機場（JFK airport），整趟飛行預計耗時3小時左右，然而因為當地氣候不佳，該架飛機嘗試4次降落都以失敗收場，無可奈何之下，只好先轉往紐華克自由國際機場（Newark Liberty International airport）降落。

不過捷藍航空並不讓乘客下機，導致原本應該3小時就結束的旅程，硬生生拖了1倍的時間，眾人受困在飛機上長達6個多小時，都感到十分惶恐，過程中不斷有人向機組人員要求下機，「你把每個人的生命都置於危險當中」、「我很害怕，天氣不太好，這架飛機要墜毀了」、「你可以逮捕我，但我不想再回到空中」、「我的孩子都很恐慌，我們必須下飛機，這很危險」。

最後等到天氣稍微好轉，飛機才又飛回甘迺迪國際機場，等到順利降落才終於放行乘客，所幸沒有任何人員受傷。事後捷藍航空釋出歉意，提供給每位乘客50元美金（約新台幣1452元）的飛行積分作為補償，並表示：「對於這種因氣候造成的轉移不便，我們深表歉意」。