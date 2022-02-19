今天（2月19日）下午，大陸國務院聯防聯控機制舉行新聞發佈會。會上，大陸國家衛健委新聞發言人吳良有表示，當前Omicron變異毒株已經成為中國境外輸入和本土疫情的優勢毒株，其傳播力更強、傳播速度更快，中國發生境外輸入疫情和本土疫情的風險大幅提高。

★中國「外防輸入」壓力持續增大

此外，大陸國家衛健委新聞發言人米鋒表示，近一周以來，周邊國家和地區新增確診病例繼續快速增長，中國「外防輸入」壓力持續增大。

米鋒表示，當前，本土聚集性疫情仍有發生，隨著節後返程和復工復產，疫情擴散風險持續存在。要始終堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，克服麻痹思想、鬆勁心態，精準做好疫情防控。

★蘇州疫情快速發展，呼和浩特疫情存較高外溢風險

至於近期全大陸的疫情形勢，大陸國家衛生健康委疾控局副局長吳良有表示，目前，中國本土疫情形勢總體保持平穩。廣西百色疫情處於收尾清零階段。遼寧葫蘆島疫情近日新增病例主要通過集中隔離篩查發現，疫情趨勢向好，社會傳播風險基本得到控制。

黑龍江黑河疫情目前主要集中在黑河市，存在多條傳播鏈，進一步的流調溯源和病例排查工作正在有序開展。廣東深圳、珠海、東莞近期發生境外輸入引起的聚集性疫情，深圳Omicron關聯疫情已基本控制，東莞、珠海疫情正在加強流調溯源工作，全力防範疫情傳播擴散風險。

雲南的文山、紅河、瑞麗三地相繼發生疫情，感染來源還不清楚，當地正全力加速重點區域核酸篩查工作，加快排查風險來源，防止疫情由邊境地區向內陸擴散。

江蘇蘇州疫情基因測序結果為Omicron變異株，是一起新的境外輸入來源引發的本土疫情，目前仍處於快速發展階段。當地正加快流調溯源工作，擴大風險區域的核酸篩查，加強重點場所人員的排查工作，防範疫情進一步擴散。

內蒙呼和浩特疫情基因測序結果為Delta變異株，為新的境外輸入來源引發的一起本土疫情，已經波及內蒙古的包頭市。目前，疫情處於一個早期階段，病例數快速增長，出現單位、婚宴等人群密集場所的聚集性疫情，存在較高的社區傳播和外溢風險，需要盡快排查風險來源和重點場所，摸清疫情的波及範圍。

吳良有表示，目前，大陸國務院聯防聯控機制綜合組派出的工作組在遼寧、內蒙古、廣東等省區會同當地共同處置聚集性疫情，指導各項措施落實到位。當前仍處於春運期間，學校將陸續開學，大陸國家衛生健康委將密切關注各地疫情防控工作，會同有關部門引導人員安全有序流動，確保春運期間疫情形勢總體平穩。