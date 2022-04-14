議會財政建設委員會討論北市府分析1999陳情電話侵害個資疑慮。（楊亞璇攝）

台北市政府日前遭披露「1999市民當家熱線」市民陳情電話錄音，未經當事人同意下，被市府提供給第三方廠商AI語音辨識分析，市長柯文哲聲稱有資料治理委員會為民眾把關個資，但60件POC（概念性實證）案僅有1件送審，議員認為，市府把關機制失靈，且未制定個資保護規範就執行，根本先上車後補票。對此，資訊局表示將加強SOP機制。

北市府資訊局啟動「1999導入語音辨識評估專案」及「1999心聲分析規畫專案」挨轟濫用個資。議會財政建設委員會14日開會時，議員林穎孟詢問，兩案是否經由資料治理委員會審議，呂新科解釋，立案時資料治理委員會尚未成立，由智慧城市推動小組召開評估委員會審查，有邀集外部、內部專家，資安與個資面向都有討論，當時認為無疑慮。

議員苗博雅質疑，兩次會議紀錄，沒有看到所有委員討論的正、反意見紀錄，僅知道有些委員評定高分、有些不及格，但是總分還是超過，這叫紀錄？到底市府要先規畫個資利用的審查機制，再來做目的外利用，還是先上車後補票？研考會甚至還在招標1999市民當家熱線數位轉型與個資保護研究，3月第一次流標，4月8日第二次上網招標，「先上車還不補票！」

苗博雅痛批，研考會還在研究怎麼保護市民個資機制、還是有很多疑義，「為什麼這台車就開了？」資訊局根本沒有回頭看過去犯了什麼錯；聲紋是生物特徵資訊，跟指紋、虹膜、DNA一樣無法改變，一但外洩無法補救，痛批執行過於草率。

議員林亮君則質疑，大量POC案在北市場域實驗，有可能涉及台北市民個資，適法性評估根本是零。呂坦言，有以智慧城市推動委員會立案評估針對個資等進行討論，但在細節、深度比較不足。黃郁芬追問，POC案有進入資料治理委員會審查嗎？呂新科坦言，有些案子有、有些沒有，只要委員認為有資安跟個資保護疑慮，會提資料治理委員會。

黃郁芬說，過去議員提出個資疑慮，柯文哲說北市有資料治理委員會，好像北市府會保護好民眾的個資，但實際有非常多委外案子不會進入資料治理委員會，把關機制失靈。

呂新科說，1999話務系統採集聲紋資料無法去識別化，但不會跟個人資料掛鉤，以統計分析去模糊個別識別，轉成文字檔後也會做遮蔽處理，廠商將設備放在話務中心裡，未把資料送出去，當時會議討論認為是在法定職務內才成案。

呂新科指出，由於各界有疑慮，將於4月中排送資料治理委員會確認，未來其他案件，可能採書審方式送入資料治理委員會，或是指派資料治理委員會委員進入智慧城市委員會，加強SOP機制。

資訊局補充，2020年12月資料治理委員會成立至今，有 60件POC案，當中僅有1件「5G智慧桿」案，內容需使用到CCTV，可能會拍到車牌或人臉等個資，認為有個資疑慮，所以送交資料治理委員會審理與解釋。