受惠於新台幣兌美大幅貶值，大立光(3008)第1季匯兌收益高達23.8億元，以大立光目前股本約13.414億元來估算，等於多賺了1.8個資本額，對大立光獲利真的好補。

近來新台幣兌美元匯率走貶，自2021年12月30日27.69元貶至4月13日29.08元，對本業飽受產業淡季且智慧型手機市場需求疲弱之苦的大立光可說是及時雨。

根據大立光公布的數據，今年第1季匯兌收益達23.8億元，相當於多賺了1.8個資本額，不僅將2021年吃了14億元到15億元匯兌損失悶虧一舉補回，也扭轉今年第1季本業獲利較上季及去年同期的衰退頹勢，對大立光獲利大進補。

由於進入傳統淡季，大立光2022年第1季合併營收為101.33億元，季減22%，年減14%，為2021年第2季以來單季新低，營業毛利為54.07億元，季減26%，年減29%，由於營收規模較小且產品組合較差，單季合併毛利率為53.36%，季減2.49個百分點，年減11.38個百分點，為2014年第4季以來單季新低，營業淨利為40.09億元，季減33%，年減37%，營業淨利率為39.57%，季減6.23個百分點，年減14.13個百分點，為2013年第3季以來新低，受惠於新台幣兌美元大幅貶值，匯兌收益達23.8億元，挹注單季稅前盈餘達67.61億元，季增8%，年增4%，稅後盈餘為55.13億元，季增7%，年增4%，每股盈餘為41.3元。