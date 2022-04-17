國內新冠疫情持續升溫，連台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今天也接獲通居家隔離通知，因曾與確診者近距離接觸，北市府表示，兩人全程皆有配戴口罩，不過保險起見仍先採檢，並直接返家自主隔離；根據最新PCR採檢結果，柯文哲與黃珊珊皆為陰性；但經過衛生局疫調判斷，已匡列柯文哲市長和黃珊珊副市長在內16人應進行居家隔離，隔離至4／23晚上12時止，目前相關疫調仍持續進行中。

台北市政府發言人陳智菡表示，目前柯文哲、黃珊珊的採檢結果皆為陰性，不過這場會議是在密閉空間進行，而且時間超過30分鐘，感染風險很高，需經過衛生局疾病管制科疫調，明天台北市的防疫會議將如期進行，由柯市長主持之會議將改為視訊，公務不受影響。

北市府衛生局進一步說明，因協會（ITS協會／中華智慧運輸協會）代表業於4月13日拜會市府，其中1人曾於4月9至13日前往澎湖參加旅遊團，13日返臺，當日下午即至柯文哲及黃珊珊和相關局處召開會議，會議時間近1小時，雖16名與會人員全程皆有配戴口罩。

衛生局說，案34273於15日即開始出現症狀，16日PCR陽性確診（CT值22）。且該澎湖旅遊團已陸續出現多名確診者，加以該會議場地為密閉空間，傳播風險較高，北市衛生局疾管科經疫調後，已匡列柯文哲市長和黃珊珊副市長在內16人應進行居家隔離，隔離至4月23日晚上12時止，目前相關疫調仍持續進行中。