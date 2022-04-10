台北市「1999陳情專線」於市民去電陳情時進行電話錄音，以供案件紀錄及後續教育訓練，但北市議員揭露，市民的電話錄音，竟在未經當事人同意之下，被北市府免費提供給第三方廠商，進行AI語音辨識分析，痛批北市府濫用個資，罔顧市民權益，要求市府懸崖勒馬。資訊局允諾，有疑慮的部分均會再評估。

北市府資訊局智慧城市辦公室啟動「1999導入語音辨識評估專案」及「1999心聲分析規畫專案」，協助研考會媒合廠商，優化1999服務品質。議員吳沛憶質疑，民眾播打1999確實會被告知錄音，但民眾陳情市政業務內容的聲音交給外部廠商，讓第三方聽到民眾陳情的內容，甚至分析聲音的情緒，卻未讓民眾充分理解，難道有符合知情同意原則？

吳沛憶強調，根據《個人資料保護法》第16條，即使公務機關基於公共利益要做學術研究，資料應無從辨識特定知當事人，民眾陳情內容可能指出自己在哪一條路、哪一號等資訊，竟沒有做去辨識化。

議員苗博雅披露，研考會在啟動兩專案前曾開會討論，當時即有委員提醒「辨識身份及情緒，可能涉及倫理問題」、「委外過程需注意隱私風險，合約加強審視隱私洩露，將個資法規範納入考量」；但北市府竟無進一步評估規畫。

苗博雅又說，據研考會自訂的管理要點，若蒐集個資時，牽涉到北市府其他機關之法定職務，需要簽會法務局及市府同意；且管理要點甚至要求規畫當事人選擇不同意得機制，也全無規畫。

苗博雅指出，據市府與廠商的契約內容，若廠商違規洩漏個資，或將個資挪作他用，都不會有罰則，合約僅寫下有違反《個資法》時，責任自負，痛批合約內容通篇「廢話」，市民只能自認倒霉自行提告廠商。

「資訊局只顧媒合廠商，卻完全沒為市民把關！」苗博雅指出，兩項漏洞百出的專案才剛開始，已濫用超過1400筆市民聲紋個資，要求市府懸崖勒馬，立即暫停試辦。

研考會坦言並未跟民眾說明後續如何使用錄音，由於管理要點是在專案啟動後才制定完成，來不及會簽法務局。資訊局長呂新科允諾，兩案有疑慮的部分均會再評估。