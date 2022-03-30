星座運勢網站「星座巫師」分析，金牛座、天秤座、摩羯座的男人最容易日久生情，愛情往往是從友誼開始培養，比較少發生一見鍾情的狀況。

▍1.金牛座

金牛男往往要花很長的時間熟悉一個人，雖然一見鍾情很浪漫，陷入熱戀很甜蜜，不過如果要經營一段穩定的感情，他們認為靠激情是完全不夠的，如果是以友情為基礎的愛情，會讓他們更有安全感，因為兩個人交往前就已經熟悉彼此，交往後比較容易找到合適的相處模式。而且金牛男不懂得製造浪漫，不太會說甜言蜜語，很容易惹怒女友，如果兩人原本就有感情基礎，也比較不會因為小事吵架，女方往往會很快選擇原諒。

▍2.天秤座

天秤男幽默風趣，口才好，又很會打扮，在社交場合顯得很耀眼，他們擁有很多異性朋友，不過不太懂得拿捏男女相處的分寸，很容易同時跟好幾個女性產生曖昧關係，再加上他們猶豫不決的個性，又不敢開口拒絕別人，不知不覺身邊就一堆名為紅粉知己的備胎，相處久了很容易就跟某一個人擦出火花，從朋友變成戀人。

▍3.摩羯座

摩羯男生活圈比較小，對感情又比較被動，很容易跟身邊的女性朋友日久生情，再加上他們想法比較現實，往往會花很長的時間觀察某個對象有沒有符合自己心目中的所有標準。唯有摩羯男認為夠優質的女性，才會讓他們願意展開追求，所以他們比較常從朋友發展成戀人關係，不太會遇到一見鍾情的狀況。