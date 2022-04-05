每個人都希望自己有個體貼、知心的完美情人，塔羅牌老師艾菲爾點名，太陽、上升或金星星座在水瓶、處女、金牛、天蠍、雙魚的男女，在愛情中絕對是個好情人，如果遇到了千萬要好好珍惜。

第五名、水瓶座

一段能走得長久的感情，要的不只是甜蜜、溫柔、浪漫，更要有寬宏的心胸。而談起心胸，水瓶座就屬於前段班了。水瓶座不僅聰明伶俐、心胸更是寬闊。對待身邊的人也不走小家子氣路線，禁得起朋友開玩笑，被笑了也能跟著人呵呵呵的笑，再趁對方毫無防備時回敬回去，對於情人的付出不計較誰付出多少。大氣、海派，但又細心、溫柔，能不疼愛嗎？

第四名、處女座

處女座天生幹練，勤儉持家，無論是工作上還是家庭，都善於把自己和情人內外打理的妥妥貼貼，若你以為這處女座相貌不揚，那就錯了。偏偏處女座的人往往男的俊俏、女的水靈動人，各個都是自然系的俊男美女。不僅相當務實，更不會因為自己外貌姣好就恃寵而驕，對待情人是溫柔體貼。能力好、性格好、外貌佳，善家務，理財也難不倒，萬能情人非處女座莫屬。

第三名、金牛座

金牛座相當務實，不太走浪漫路線，不過天生有一副溫柔心腸、陽光般的笑容，對待情人、家人都像長輩一樣，將大家照顧的無微不至。情人吃習慣你燒的一手好菜，聽習慣你諄諄叮嚀，享受慣了你的付出，以至於根本無法想像你會有離開的一天，你就是有股讓人安心的力量，無論情人在外受到多大的委屈，回到家、回到你身邊都能恢復平靜，有你在身邊就是天天大晴天。

第二名、天蠍座

天蠍座的你，是讓情人又愛又頭痛的鬼靈精怪。你過的很自我，有點小小任性、小小驕傲，又讓情人覺得無比的可愛，忍不住縱容你繼續任性下去。你對愛情是相當較真的，一旦認真起來，沒有人能擋得住你。你會用各種獨有的方式，嬌寵你的情人，雖然有時讓人哭笑不得，但這只有專屬天蠍座情人才享有的權利。這麼可愛，怎能不一直愛著呢？

第一名、雙魚座

雙魚座擁有對任何事情都要做到百分之百的完美性格。總是默默替情人付出，發現缺用少了哪些，便暗暗記下，下回就採買補上。若不用心觀察，是很難發現。除此之外，你也會記得對方喜歡的口味，就在某天突然送愛心午餐過去。對於愛情，你始終抱著一個童話故事的幻想，希望自己能像王子、公主般被粉紅泡泡包圍。如此認真經營愛情，怎麼能不讓人喜歡呢？