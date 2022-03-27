2022已經到來，許多單身者都希望能在新的一年遇到自己的真命天子/女，戀愛中的人也想祈求感情能穩定長久，而在今年有4星座桃花運旺到擋不住，下面我們就整理出2022星座感情運勢超旺的4星座，一起來看上榜的有沒有你吧！

#TOP4 射手座(11／23 ~ 12／22)

射手在5、6月，有可能發展出一見鐘情的戀愛。(圖/觸mii)

單身者，不吵不鬧，靜靜等待愛情，尤其想脫單的朋友，3月開始到年底，會慢慢出現追求者，只需要睜大眼睛，好好觀察對方是否有符合你們的條件即可。到了5、6月，有可能發展出一見鐘情的戀愛；而有對象者，8月到11月，可安排個小旅行，為婚姻愛情增溫。而今年則要留意，生氣是難免的，但說出的話則需多加注意，別一時氣憤，而錯失了一段感情。

#TOP3 處女座(08／24 ~ 09／23)

處女在下半年，有可能因為工作或環境關係，認識不少新異性。(圖/觸mii)

處女年初的前幾個月，單身者有機會遇到自己的真命天子/女，有意交往的，可得好好把握機會，特別是去年已經錯失愛情的人。接近年中的4月到6月，有對象者不妨增加或培養彼此的共同興趣，為婚姻增加更多幸福話題，不論有心或無意，都是為自己的感情增添潤滑劑。在下半年，有可能因為工作或環境關係，認識不少新異性，單身者千萬要把握住機會！

#TOP2 天蠍座(10／24 ~ 11／22)

天蠍上半年感情運勢是最好的時刻。(圖/觸mii)

上半年是天蠍感情運勢最好的時刻，不論是單身者要找尋伴侶、曖昧者要發展關係、戀愛中的想修成正果，都要抓緊機會囉！因為幸運的時刻是不會等人的。夏天時可能出現熱戀，但佔有慾也變多了，不得不謹慎。而下半年，爛桃花則出現不少，會讓愛情變得不清不楚，一切來得太突然，走得也很匆忙，別讓糾紛帶走了對感情的信任。

#TOP1 雙魚座(2 / 20 ~ 3 / 20)

雙魚年初時的桃花運特別好，容易吸引到相同興趣的對象。(圖/觸mii)

雙魚年初時的桃花運特別好，容易吸引到相同興趣的對象。今年也容易散發藝術氣息，知性魅力十足吸引許多追求者，但要小心自己容易沉迷在愛情及慾望之中，尤其是水逆期間，可能會被追求者的甜言蜜語誘惑得神魂顛倒；而若是婚姻中的雙魚座，感情則是幸福加分。在年底時，雙魚座們則需留意感情可能受到家庭的影響，雙方都需要更多的溝通，才能保持甜蜜。