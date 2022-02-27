每個人的運勢會隨著時間、環境而有所改變，如今3月即將來臨，命理專家小孟老師便在臉書粉專發文，分享下個月容易犯小人的3個星座，其中獅子座要小心禍從口出，金牛座則在消費方面要多比較、比價，而水瓶座雖然在事業上有好的表現，卻容易遭人忌妒，進而犯小人，不過小孟老師也公開了簡單妙招，教水瓶座如何化解危機。

Top3：獅子座

在3月獅子座要小心禍從口出，講話記得委婉一點，不要太過直接，否則容易因此犯小人，尤其在工作中可能會因為無心的言語傷害到他人，所以一定要非常小心注意。

Top2：金牛座

在3月金牛座會受到天王星影響，在消費方面容易遇到小人，若是想要買房子或到商店裡購買物品，記得要多家比價以免買貴，結帳、簽約以前也要多多檢查商品，否則可能會買到有問題的商品。

Top1：水瓶座

在3月水瓶座受到火星和土星影響，在工作中能發光發熱，被上司、主管重用，不過這也導致你們容易遭人忌妒、眼紅。對此，小孟老師建議你們，可以帶一張綠色的紙放在包包裡，藉此化解小人危機。