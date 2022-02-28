許多人遇到事情會強硬面對，因為一旦息事寧人，對方很可能會得寸進尺，認為你好欺負；不過也有人不這麼認為，《搜狐網》運勢專欄就點名5大星座，遇到事情時最容易委曲求全。

▍雙子座

雙子座比較顧全大局，遇到不開心的事情不會立刻發脾氣，而是會先在心裡盤算這時候發火合不合適、會帶來什麼後果，一旦他們認為硬碰硬會有風險，就會變得委曲求全，認為多一事不如少一事。

▍獅子座

獅子座在熟人面前一向都是天不怕地不怕的，一有什麼不滿就會立刻爆發，因為他們很清楚，不管自己如何發脾氣，對方也不會怎樣。但是面對外人就不一樣了，膽小怕事的獅子座會擔心別人來尋仇，所以選擇忍氣吞聲。

▍天蠍座

天蠍座是刀子嘴豆腐心，雖然嘴上得理不饒人，有時讓人覺得難堪，但是一旦遇到事情，他們不想真的去為難別人，所以會選擇委曲求全，讓這件事到此為止。

▍摩羯座

摩羯座認為，別人對自己的惡意有時候可能不是故意的，所以只要不踩到自己的底線，他們都很好說話。如果自己硬要跟對方計較，反而多樹立了一個敵人，根本沒必要鬧到這一步，所以多半會息事寧人。

▍雙魚座

雙魚座個性較懦弱，希望大事化小、小事化了，最怕把事情鬧大，搞得雙方關係緊張。因為雙魚座認為，既然一時的退讓就能夠換來平靜的生活，那何樂而不為。