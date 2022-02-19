職場潛規則不勝枚舉，不小心踩到地雷恐讓主管留下不好的印象，對此有女網友熱情分享，2個主管相當注重的職場禮儀千萬別犯，包括和主管說辛苦了，以及4人乘車，職級最小的應該是開車或坐副駕，引起網友熱議。

一名女網友在網路論壇Dcard以「工作後才知道的職場禮儀」為題發文，表示職場上有許多職場禮儀，雖然自己也不會很在意，但其實有很多主管都很注重這些細節，並舉例自己的親身經歷，提醒2個職場禮儀千萬別犯。

她指出，第一點是「千萬別和主管說辛苦了」，並解釋，她剛踏入職場說了這句話，立刻被主管糾正，因為這句話是上對下的用法，應該是由主管對下屬說才對，她也提醒，如果不是主管階級的人，也千萬不要在Mail後面加上這句話，「一開始很訝異，但意外發現滿多主管都很在意這一點」。

第二點則是「搭車禮儀」，她回憶，第一次搭男主管的車她就直接打開後座車門，不料反被主管說很沒禮貌，並糾正「搭別人的車要坐副駕」，見她一臉疑惑便解釋，「如果是4個人坐一輛車，職級最小的負責開車，再來則是依序坐副駕，以及司機後方，職級最大的則是坐在司機斜後方，也就是副駕後面的位置。

貼文一出，立刻引起網友熱議，「辛苦了真的不要亂講」、「完蛋了，我常常寫信給主管，最後還會加上辛苦了」、「坐車的禮儀國中被親戚教導過，所以出社會沒錯愕到」、「坐車是基本的，副駕空著非常非常非常沒禮貌，很像開車的人是司機一樣」。

此外，也有人分享其他的職場禮儀，「不管來的比我大還比我小，我都會站起來對話」、「請不同單位或部門的人幫忙，最好請個飲料，以後都比較好配合」。還有主管級網友分享經驗，「身為主管，對我來說最地雷的行為是，走過去部屬座位跟部屬講話時，部屬卻繼續坐在位子上抬頭跟我講話，這時都會心想：到底誰是主管啊」。