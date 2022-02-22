不少人會在春節假期結束後提離職，趁新的一年轉換跑道，一名女網友表示，她向主管提離職後反而被強力慰留，讓她有些感動，卻意外得知，主管其實是打算安排她去接另一個屎缺，但她離職會打亂公司計畫，才驚覺主管看似求才若渴，其實都只是套路。

一名女網友21日在網路論壇Dcard發文表示，她開工日隔天就向主管表明想要離職，但對方卻不斷開口慰留，讓她有些感動。不過事後發現，主管之所以如此積極的想要挽留她，其實另有陰謀。

她指出，主管原本就打算安排她去接另一個屎缺，因為公司不想再花時間請新人去適應那份工作，如今她提出離職，瞬間打亂了公司的計畫，因此主管不得不開口慰留，讓她不禁感嘆道，「當初被慰留還覺得很感動，原來這都只是套路」。

貼文曝光後，不少網友點頭直呼，「慰留都是假象」、「慰留都是假象，真的珍惜人才的好公司，還會讓你想提離職嗎」、「慰留是基本禮貌而已，不用想太多，只是還沒找到人而已」、「既然會想走就是公司有不值得你留的地方，再怎樣慰留都別心軟」。

也有過來人分享，「我是提離職老闆連慰留都沒有，就安安靜靜的讓我走人，覺得好空虛，可是感覺被慰留殺傷力好像更大」、「前公司慰留三次還外加情緒勒索，發現我不願意之後還帶頭霸凌」、「我遇過資遣之後慰留，結果公司跟我說，因為他們有慰留我，所以不算資遣的，有夠荒謬」。