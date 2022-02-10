兼任民進黨主席的蔡總統在開春後首次中常會上，發表了年度四大目標，從經貿到防疫、國際布局、年底選戰，以美麗的詞藻洋洋灑灑講了很多，最後強調要部署「優質人選」投入年底選戰，讓她認可的「台灣隊友」們「一起讓國家持續前進」。但人民度過第一個買不到雞蛋的春節，而迫切想讓人民採購日本核食的蔡英文卻視若無睹，難怪輿論多認為其實蔡英文的四大目標重點只是在為年底的選舉預作鋪陳。

行政院長蘇貞昌無法自圓其說為何開放半衰期內的日本核災區食品進口，反而抹黑反對有輻射疑慮食品的擔憂是「妨礙國家進步」，這種先扣帽子再鬥爭的手段，就是民進黨傾國家暴力打擊異己的一貫伎倆。

核食會導致人體高度曝險於各項癌症，早就是聯合國及歐盟確認的事實，然而民進黨政府置若罔聞，甫一開年就不演了，連缺蛋問題都還沒解決，就粗暴地宣布核食進口，揭開了選舉年民進黨即將大殺四方的序幕。

面對各界質疑，蘇院長除了一貫地派出各路網軍及「政權捍衛隊」散播錯亂訊息，竟又搬出進口核食有利加入CPTPP的陳腔濫調。對於為何台灣之前進口美國萊豬後，根本沒獲得美國任何經貿談判上的實質回饋，對我加入CPTPP也沒啥幫助，蘇揆隻字未提，這次核食進口蔡總統和蘇揆又再度用加入CPTPP作藉口，殊不知，民眾對於執政黨罔顧民生、對美日卑躬屈膝的態度已「碎心」到了極點，對於蔡總統今年的目標「要讓台灣持續走向世界」很難再抱持什麼希望。畢竟，靠犧牲人民健康走向世界並不是有為政府該做的事。

蔡英文在「讓台灣走向世界」的目標中，對於箭在弦上的俄烏衝突、東亞區域緊張毫無反應，惟提及上個月的台日經貿會議達成多項合作，但就連1999年日本以口蹄疫為由斷絕的台灣豬肉都未獲承諾恢復進口。蓋台灣原本每年出口日本的豬肉量達300萬噸，蔡政府上台後，先不講對日主權喪失，單就經貿互動而言，漁權轉讓、進口日本農產都處於不平等地位，如今台灣豬的口蹄疫已拔針解除狀況，若蔡政府真有一點心思放在豬農生計上，沒道理不就此進行爭取，但蔡政府再次讓大家失望了。

顯而易見，所謂的台日關係良好只是自欺欺人的幌子，背後沒說出口的，難道就是為了配合日美的圍堵政策有利於蔡英文的「抗中保台」選舉獲利模式，成就一黨一人之私，喪權辱國都無所謂？

講到底，民進黨的四大目標只有年底贏得地方選舉勝利才是真。放眼民進黨的縣市長中，出賣同志者有之、圖利建商者有之，高雄市長陳其邁更是身揹46條城中城火災人命，這可都是蔡英文口中的優質人選「台灣隊友們」。而目前傳出可能被欽點的候選人包括衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲，多是政務推動不太行、政治敏感度卻很行的人選，他們在中央已讓國家運作滯礙難行，若當了地方官，能讓地方前行發展嗎？

（作者為資深媒體人）