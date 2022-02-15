夏宇童、孫協志、王仁甫、何蓓蓓與馬力歐開工並吃湯圓慶元宵。（民視提供）

左起孫協志、夏宇童與王仁甫元宵節開工錄影。（民視提供）

民視綜藝節目《明星許願池》15日開工錄影，主持人孫協志、王仁甫與特別來賓夏宇童、何蓓蓓以及馬力歐一起吃湯圓慶元宵，提到開工大家都很興奮，因為疫情待在家太久了，能出來工作是一件很幸福的事，王仁甫說要不是開工錄影差點忘記今天是元宵節。被問到昨天情人節怎麼過，王仁甫連忙說已經是老夫老妻了，跟老婆季芹只有過「38」婦女節，已經沒有在過情人節了。

話鋒一轉到孫協志，大家突然猛盯著他與女友夏宇童，王仁甫更力拱他們兩人一起回答，孫協志回「跟製作單位一起過」，夏宇童則說「劇團排練」，答案超級不一致！何蓓蓓與馬力歐看不下去，故意說自己情人節也是在看隔天錄影的劇本跟準備道具，讓孫協志與夏宇童兩人同時傻笑也冒出粉紅泡泡，現場氣氛歡樂。

孫協志與王仁甫也特別感謝觀眾過年期間支持除夕特別節目《民視第一發發發》，王仁甫說除夕夜130幾萬人收看真的很感人，還提到當晚開車出去發現到處都是在看這節目。孫協志更感謝觀眾、製作團隊與民視給他們這麼大的舞台，才能有比去年更超越自己的一段演出。