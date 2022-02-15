【愛傳媒藺奕專欄】如果說舊曆新年講究一家人整整齊齊一個都不能少，那情人節完全相反，因為一個人也不能多。誰說的？

除夕夜，和我媽一起看老照片，我對她抱怨，為什麼妳兒子我這一生顏值的巔峰只在2、3歲，參加健康寶寶比賽之後就沒下文了，她搖搖頭也大惑不解。

現在回想起來，難怪我小時候一直有個很迷惑的見解，就是為什麼月亮一直跟著我走，我一直相信是月亮覺得我太可愛，原來月亮也挺關心我的。

母親年輕時就會彈古箏，我在美國念書放暑假回來，我媽八百年不彈琴了，突然開始練起《送别》，我當她是想趕我走，結果我說要買提前返美的機票，我媽居然能激動得從那天起就開始抹眼淚。

寫到這裡，如果你以為我看錯作文題目，把情人節看成母親節了，母親、妻子和小狗可都是我的情人啊，這件事清楚得彷彿憲法上就是這麼規定的。

尤其在疫情爆發、外面的世界被直接切斷的這幾年裡，去年丈母娘意外身故之後，母親和我們互動更密切了，不期而然地成了一個奇異的補貼。

我現在能夠坐著安靜地敲下文字，是因為重物並没有直接砸在我的頭上。母親和妻子都只是一個毫無準備就被推到第一排的普通人，並且把他們僅有的青春和愛全在我的身上用盡了，幾乎没有驕傲可言。

此刻，也許妳還單身、或是不被愛情包覆，我還是希望妳當一個眉宇之間風調雨順的女子，安靜於暖、清淡歡顏，並相信永遠有人正緩慢艱難地愛著妳。

如果有心儀對象，你永遠體會不到假裝不在乎你的人心裡有多難受 ，所以一定要敢於表達，不要做冷漠的小氣鬼，也不要口是心非，要多見面和擁抱，要說想你了，要學習向親近的人釋放一些柔軟的部分。

西洋情人節快樂。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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