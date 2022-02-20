假日人潮多，因此餐廳常在國定假日提高價格，但台中大里一家連鎖燒烤店被一對夫妻投訴，把2月14日西洋情人及隔天15日都比照國定假日的價錢收費，只能點988元和1880元兩種價格套餐，對比平日最便宜的套餐588元，兩人多付了880元，認為店家自己訂規定，把他們當盤子，非常生氣。

《台視》報導，一對夫妻2月15日凌晨到台中一家主打M9等級和牛吃到飽的燒烤店消費，但一入座服務生卻告知情人節是國定假日，只能點988元以上的餐，即使過了午夜零時，也還是算情人節，礙於已經坐下，不好意思離開，只好硬著頭皮點最低的988元套餐，加上1成服務費，兩人就花了2174元，對比平日最便宜的588元套餐，店家的假日收費讓他們多付了880元。

這對夫妻認為，店家因為情人節變相漲價的規定不合理，覺得被當盤子，決定未來要抵制、拒絕再消費。對此，業者回應，因為營業時間有跨夜，所以15日進場也算是14日的假日收費價格，點餐前都有跟客人告知，遵照SOP，確認消費者接受才會點餐。

中市主任消保官康馨壬表示，餐廳在消費者要消費當時，就要對外揭露收費方式，投訴民眾可能是有誤解，但把情人節解讀是國定假日是有爭議，建議民眾在消費前先確認清楚再進去。