全球抗疫未解，俄烏開戰導致原物料、供應鏈等問題，大台中不動產開發公會25日表示，戰爭牽動石油、小麥、煤炭、鋁、鎳等原物料上漲，土地、建材雙漲，建築業壓力爆表，向市府建言，建築業囤房稅寬限期應為5年；市府說，將辦公聽會，聆聽及蒐集各界意見。

大台中不動產開發公會理事長王至亮指出，2020年台中市推案量3050億元，2021年推案量3334億元，整體政經局勢以及打房力度，2022年房市走向「量縮、價微揚」格局。

房地價格上升速度比往年快，政府為抑制房價上漲，央行、財政部、金管會、地方政府連續祭出新法管制，但建築業大吐苦水，打炒房是否有效待觀察，建築業經營陷困境。

台中市府落實居住正義，預告囤房稅率最高3.6％，大台中不動產開發公會建言台中市府，囤房稅不該錯殺無辜，針對建築業囤房稅的寬限期應為5年。

王至亮強調，建案完工後拿到使用執照，才可申請水、電、瓦斯進行交屋，市場可見多數建案銷售期從預售到成屋，銷售期動輒4至5年，偏遠地區中小型建案，人口不密集，銷售期可能還要更久的時間。

「如何定義囤房要立意明確」，王至亮表示，如5年內買超過3戶者，包括新屋或中古屋才課徵囤房稅，百姓持有5年以上的房屋應排除囤房之認定。

市府表示，囤房稅修正草案公報進入預告程序，稅率調整主要為平抑房價，高達92％民眾不受影響，修正草案還會舉行公聽會，送台中市議會審議，若通過實施，增加稅收運用至弱勢或年輕人租屋補貼，落實居住正義。