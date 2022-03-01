111學年度大學學測共有11.6萬多名考生報考，大考中心今(1)日公布成績等相關資訊，針對今年度首度分開考試的數A與數B，當中被稱是「史上最難」的數A，今年只有789人滿級分，反而數B則有3008人滿級分，相較於國文、英文、自然、社會等科目滿級分都在2500人以上，可看出數A之難。

今年學測數學A，被考生稱為史上最難。（李侑珊攝）

今年大學學測共有11萬6465人報考，也是首度將數學科拆為難度高的數A與難度低數B來進行考試，考科也從去年的5科變成6科。

根據大考中心最新公布統計資料，今年「國、英、數A、數B、社、自」6考科，滿級分人數分別為2807人、3708人、789人、3008人、2510人、3012人。

深受關注的數Ａ，大考中心指出，今年只有789人滿級分，若以去年數學1558人滿級分，顯然今年滿級分人數大幅下滑。

另外，大考中心也提到，若以5標來說，今年數A的5標成績，包含頂、前、均、後、底標，分別為「10、8、6、4、3」，和去年數學5標相比「11、9、6、4、3」，頂標、前標分別下滑1級分，創下近5年最低成績。

至於「0級分」部分，也說明今年數A「0級分」的考生有26人，數B則是29人，其他國文為8人、英文10人、社會7人、自然3人。