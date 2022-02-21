【愛傳媒藺奕專欄】越來越多朋友主動離開了臉書，我說我寫臉書又不是寫給演算法看的。

社群網路是什麼呢，本質就是，妳本來幻想自己帶帥帥的兒子去公園，老公在家做飯，結果兒子鎖在房裡不知道幹嘛，三催四請一番折騰，結果老公出馬，留妳一個人在家做飯。

這種遜掉的日常可不能放上臉書，只好自己套上精緻圍裙自拍，美顏之後發出「美國老公帶混血兒子去看燈會，我在家美美做飯，好幸福呦」，還側臉特寫因為戴上新耳環。

臉書裡，育樂食衣住行，東施西施南施北施一樣效顰也笑貧，看看人家的，全都是高分的答案，然後經常懷疑自己。

我不會。有什麼我寫什麼，我從沒想要討好所有的人，那是上帝派給狗的任務。我的臉書就是我的日記翦影，是準備給日後躺在病床自己看的，所以我極少寫美食，否則到時打點滴被禁食了，會饞死。

反而喜歡描寫身旁的人物，目的是怕到時你來探病我認不出你了，或是點名誰還沒來看我。

生活就是這些内容，流程和悲歡，大同小異，當你以為你是最接近暴雨的那一個，其實你是誰，取決於你以怎樣的方式裂開，我的作法就是無論甚麼，愛都像是一種揮霍。

世間本來就苦多樂少。所以幸福的表達，絕對是需要勇氣的，尤其在社群網路上，因為你的幸福，勢必構成對那些不幸者的冒犯。

僅管如此，依然要敢於幸福的追求。荷花不會從泥濘裡無端升起，也不是每一次周到的愛撫都能導致月圓。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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