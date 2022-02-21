眾所皆知，自民進黨開始使用芒果乾拚連任之後，兩岸的種種互動都日益被投以肅殺的目光，特別在COVID-19疫情爆發後，政府種種歧視性政策，比方禁止小明與旅居湖北台灣人回台，都是絲毫不遮掩的作法，也都不幸的成功抓住民眾的恐慌，在民意這一關上皆順利過關。

然而，這樣的作法只對國內有效，對於國際社會是無效的。近日政府就上演了轉彎，本來宣布不參加北京冬奧開幕式，之後遭國際奧委會警告後臨時又說要去，據傳是受到國際奧委會警告，可能影響後續參賽相關權益後才妥協。

就事論事，若過去有其他奧會的隊伍得以在任一屆奧運中自由選擇不參加開幕式，這次中華奧會也欲這樣選擇，卻被強迫參與，那麼我們自然可以批評國際奧會的雙重標準。但即便如此，也絕非政府在外面受了氣，回家「打自己小孩」的藉口。

19日，在黃郁婷選手比賽都結束，確定無法得牌後，蘇貞昌立刻以極為高調的態度，點名黃郁婷行為極為不當，要求教育部、體育署進行調查與處分。教育部長潘文忠馬上配合，表示「政府以稅金挹注代表隊成員培訓與賽事參與」因此「國手不應有任何損及國家榮譽的爭議言行」，指出黃郁婷後續的發言也有不當之處，「不符國人對國家代表隊選手之期待」。

這種說法表面上言之有理，但實際上黃到底哪個發言不對？「不符國人對國家代表隊選手之期待」到底是哪裡不符合？是因為賽後黃郁婷面對網紅波特王「如果是比跪著滑，我相信你會拿金牌」的批評，回應到「不敢不敢，我應該贏不了你！」，這種勇於反擊的態度激怒了府院黨？難道選手面對羞辱，不能有任何反駁的語句？只能乖乖被罵？

別忘記，在黃被爆出穿對岸隊服照片後，2月3日黃臉書隨即發言表示「感謝教育部潘部長來電轉達蔡總統以及行政院蘇院長關懷之意及替我們加油」，那時潘部長也沒有否認她打過這通電話。不過兩週後，潘部長嘴臉180度大轉變，轉為刻薄之貌指責黃是「有損及國家榮譽的爭議言行」。不免讓人起疑，對政府來說運動員是否與賭錢賽馬一樣？如果黃得了牌，會不會現在等待她的是總統、院長接見表揚，而不是查處處分？

在黃郁婷遭行政院下令調查後，黃隨即關臉書帳號、刪微博貼文，顯然面對府院黨的壓力，以及體育圈親近師長學弟妹的態度，最終還是選擇一條「不能做自己」的道路。府院黨顯然也是有恃無恐，認為黃未來也不太可能再為國家拿獎牌，將來如果還想當教練啥的，終究還是得屈服，在國際奧會面前受的氣，可以在黃這裡得到抒發。

民進黨政府的刻薄其來有自，我們說破了嘴相信也改變不了，但作為一個現代公民，我們應該也要反過來思考，一個視運動員宛如寵物，意見不同就動輒羞辱的社會，試問誰要投入這樣的高風險職業？哪怕黃的言論再如何讓人不喜，她都是替我們的國家爭取榮譽。婉轉去她的頁面表達政治上不同看法，當然OK，但下到網紅波特王，上到府院黨都一起給予羞辱，這，絕對不是一個尊重多元的人權國家！

說來弔詭，一個被馴化得膽小如鼠的運動員，能挺過激烈的操練競爭，贏得榮耀嗎？把運動員當寵物，他們就是寵物般的功能，唯有把他們養成猛獸，尊重他們自由外放的天性，台灣才能一屆又一屆創造出更好的成績。

（作者為網路媒體工作者）

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