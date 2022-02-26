俄羅斯向烏克蘭開戰之後，兩國人民與多項體育賽事受到波及，烏克蘭女將史維托琳娜（Elina Svitolina）在推特貼出流淚的特寫照片，眼珠的顏色是上藍下黃，象徵烏克蘭的國旗顏色，她寫道：「我的心在淌血，烏克蘭人民面對又一個無眠與恐懼的夜晚。拜託幫助我們停止戰爭！」

My heart is bleeding… Another sleepless and terrifying night for Ukrainian people.. PLEASE HELP US TO STOP THE WAR 🙏🏼🇺🇦💙💛 #nowarinukraine #ukraine pic.twitter.com/3JnLXZXdnV — Elina Monfils (@ElinaSvitolina) February 25, 2022

F1一級方程式賽車公告取消今年9月的俄羅斯大獎賽，這是俄國總統普丁（Vladimir Putin）近年相當重視的賽事，原先預定於黑海沿岸的城市索契舉行。英媒BBC報導在俄烏開戰之時，已有選手提前宣布退賽。

法國賽車手蓋斯利（Pierre Gasly）說：「我們知道俄羅斯有多麼強大，這是一場不公平的戰爭，我在烏克蘭有些好友，我為那裡所有的家庭感到遺憾與悲痛，他們不知能否活下去與自己的親友重聚。」

Haas車隊終止與俄羅斯贊助商的合作關係，贊助商老闆Dmitry Mazepin的兒子就是該車隊的車手。歐洲足聯宣布將歐冠決賽從俄羅斯聖彼得堡移到法國巴黎，英超曼聯終止與俄羅斯航空的贊助合約。歐洲足聯正在考慮與俄羅斯國營的天然氣公司終止每年3000萬英鎊的合約（新台幣11.2億）。

俄羅斯網球選手麥維德夫（Daniil Medvedev）登上世界排名第1的喜悅也被沖淡，他與另一位俄羅斯選手魯布列夫（Andrey Rublev）都呼籲「請停止戰爭。」