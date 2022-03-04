福斯集團稍早宣布，俄羅斯市場的營運已受影響而中斷，且局勢動盪，未來發展充滿不確定性，受限於當前情勢，旗下豪華車品牌保時捷基於通盤考量，決定立即終止交車至俄羅斯。

福斯集團對烏克蘭衝突發展為戰爭情勢感到震驚及悲痛。保時捷仍期盼敵對行動盡快停止，恢復外交對話，我們相信應以國際法為基礎制訂永續性的解決方案，消彌爭端及衝突；人們的安全和福祉是保時捷所有行動的最大考量。專家小組亦持續檢視此一國際情勢對集團營運的影響。

目前，俄羅斯市場的營運已受影響而中斷，且局勢動盪，未來發展充滿不確定性，受限於當前情勢，保時捷基於通盤考量，方決定立即終止交車至俄羅斯。

保時捷在俄羅斯20座城市設有26所保時捷中心(Porsche Centres)。2021會計年度交車總數為6262輛，Cayenne為3431部(超過54％)，是最受當地市場喜愛的車款，Macan以1413部 (超過22％)居次，保時捷亦交付375部經典911跑車給車主。