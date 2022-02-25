2020東京奧運射箭銀牌「湯包」湯智鈞，回饋在地新北市12所射箭學校，捐出50萬元的射箭器材給射箭基層學校，期許這些國中、小的選手能夠追求自己的夢想，踏上奧運的殿堂。

湯智鈞曾在2018年雅加達亞運會上擊敗韓國奪下男子反曲弓男子團體銀金牌，更在2020東京奧運會上奪得男子團體銀牌以及個人第四名，射箭項目參加奧運會上最佳成績。

「湯包」是土生土長的新北市人，求學階段都在三峽區就讀，大埔國小、明德高中（國中部） 、明德高中、國立台北大學。他在奧運結束後的隔離期間就跟教練提起想要為新北市射箭學校盡一點心力，捐贈器材。

「從小學開始就接觸射箭一路上的貴人源源不斷，一直努力的幫助我完成自己的目標與夢想。」湯智鈞有感於自己也是從基層出來的，從以前就有器材不足的問題，也常常看到教練們在擔心器材的問題，所以希望這些器材能夠幫助這些學校。

「雖然各校分配沒有很多，但是希望做一個拋磚引玉的動作，讓有更多的人可以注意到射箭運動，更多的人可以一起來參與射箭運動，以及來支持這些學校。」湯智鈞也鼓勵學弟妹要勇敢追求自己的夢想。