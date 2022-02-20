有必要傾｢洪荒之力｣對付一個代表國家出賽的女選手？只因她賽前穿著大陸隊服、又在社群寫下「在運動界裡，我們沒有國籍之分」之語？

行政院認為黃郁婷行為不當，要求教育部、體育署進行調查，並為適當之處分；總統府打蛇隨棍上，也發言支持行政院採取必要的調查檢討及處分。處分馬上就下來了，閉幕式掌旗官換將，由黃郁婷換成李玟儀。

早不罰、晚不罰，北京冬奧結束才來算總帳，黃郁婷錯了嗎？錯在哪裡？她到底犯了哪一｢天條｣？她唯一錯的就是沒拿到獎牌，一座都沒有，如果她為台灣拿到一座獎牌，結局又會怎樣？她會提早回美？她會失去掌旗殊榮？

黃郁婷說，「在運動界裡，我們沒有國籍之分」，這就招致藍綠酸民強烈攻擊？｢戰鬥藍｣批評說「在國際競賽界裡，國籍是很重要，政治跟體育從來都分不開｣。趙少康和綠營批評者最好去唸點書、多了解點歷史，奧運精神是和平、友誼，國際奧委會也明文指出：五環象徵五大洲的團結，全世界運動員以公正、坦率的比賽和友好的精神在奧運會上相見。連一個小女生都懂，這些大人仍陷在政治的淤圈。

夏季東奧中國球員擁抱重傷的日本羽球選手，動人的一幕全場為之動容，酸民們不知看到沒有？

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