【愛傳媒藺奕專欄】虎年才來到額頭大約「王」的位置，身邊不少朋友已將壓倉許久的銀彈搬出來，當水槍那樣四處掃射，頗有王者架勢，整體投資氣氛確實不一樣了。

受到資金潮的感染，我都會說你們儘管放馬過來吧，反正老子正缺一匹快馬！

於是更忙碌了，心情卻是浪漫的；年後的台北整天飄雨，我走在街上，心想雨肯定很傷心吧，所有人都在躲它。身邊的女總裁沒有帶傘，我很想跟她說妳不要淋到雨啦，不然妳會可愛到發芽。

感謝Ivy女總裁的深夜款待。我們初遇的時候，這位女孩都已經是懸崖上的老相識了。在她公司最艱困的時候，陪伴她一路迎風遇淚，如今看到去華爾街敲鐘的影子，當多數人都躺下了，她竟然還在迎風奔跑的不可思議，幸運如約出現了。

最感人的是氣度，她沒有忘記我們，這一夜，她回過身來，一次次給予深長的擁抱。

還對我下了一個戰帖，要我書寫身旁的霸氣女總裁，因為我們平常不可見的部分相互看見了，這些勇敢的女人每一分每一秒的堅忍都是無可抵賴的，每一位故事裡的玫瑰與棘刺，都需要被知曉。

很快就來到凌晨一點。人生苦短，開心、自由的每一個瞬間，都只是從上帝找回來的一點零錢。這一夜，我們都深知沉醉才是一切酒真正的瓶底，但只有敢把烈酒倒掉的才是真正的醉漢。

作者為文學奬得主

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