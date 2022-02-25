【愛傳媒藺奕專欄】認識七年了，異性友誼和婚姻不同，七年並不是癢癢的分際。久別重逢的意義在於彼此照亮。

疫情這兩年我們都改變了不少，我跟她說現在，無論迎面而來的是甚麼，我都覺得挺好的。朋友來了有好酒好咖啡，敵人來了有獵槍有彈藥。

一切都不必操之過急，都老大不小了，不必盼著把前路走成複雜的曲面。婚姻裡，給眼球裝上自動柔焦功能，放眼疫厲人間，多數人的融化感越来越强烈，只好麻木，成為標本，進化到無動於衷的動物，苦海慈航，內心的大型動物正在相繼死亡。

於是天光徹骨，懷疑有神，冒領天意。但我們不該如此，如果世界就是要這個樣子，你就不該甘於示弱。

既然你超出了你自己的命運，你就必須比你搬動的巨石還要堅硬。畢竟再往前走，上了年紀的軌道上，充滿活力的列車越來越少會經過這裡了。

此刻至少安康，有些友誼被當下充盈，有些友誼被遺落在時光的沉積裡，時間的魅力就在於，我們沒有任何重來的機會。還有熱騰騰的手工咖啡，而我們，也是奔著這一點香甜去的，不是嗎？

作者為文學奬得主

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