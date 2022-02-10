第19季SBL超級籃球聯賽上半季賽程告一段落，高雄九太以4勝7敗戰績暫居聯盟第3名，球隊除了積極備戰外，在農曆春節前夕與NBA全明星，金州勇士隊Andrew Wiggins的哥哥Nick Wiggins(中文譯名：威金斯)達成加盟共識，下半季將改披8號戰袍為高雄九太而戰。

威金斯上半季效力裕隆納智捷，共出賽10場，場均貢獻17.3分及5.2籃板，但上半季結束後並未獲得續留，高雄九太得知訊息後，隨即與他聯繫，雙方在農曆春節前夕取得加盟共識，也在初三開工時就隨隊訓練，團隊磨合漸入佳境且氣氛相當融洽。

球隊董事長沈會承表示，「球隊力拚季後賽及冠軍戰的目標相當明確，也因為疫情影響，洋將出入台灣並不容易，我們是力爭上游的球隊，當然要在例行賽爭取更好的名次，球隊會在3月28日洋將登錄大限前做出最好的選擇」。

總教練徐仲毅透露，1月2日與裕隆對戰時，他單場攻下32分讓球隊上下留下深刻印象，雖然當時是球隊帶走勝利，但他進攻多元且任勞任怨，相當看好威金斯為球隊帶來的化學效應，也期待他帶著遊走各國的經驗帶領本土球員更上一層樓讓球隊更好。

能夠續留台灣籃壇，威金斯除了相當感謝高雄九太球團在他失去舞台之際對他伸出友誼的雙手外，他也笑說：「近期看到弟弟入選NBA全明星賽的消息，不僅感到無比驕傲及興奮，這更激勵自己要更努力在台灣打出一片天，成為台灣籃壇的Super Star。」