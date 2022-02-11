21日即將在克里夫蘭舉行的NBA全明星賽先發陣容底定，率先選人的「小皇帝」詹姆斯第1個就挑了「字母哥」阿提托康波，讓他成為詹皇隊的先發隊友，至於杜蘭特第1個挑選的全明星隊友，則是剛和「大鬍子」哈登成為隊友的七六人中鋒恩比德。

「詹皇隊」最後正式先發名單如下：詹姆斯、阿提托康波、柯瑞、迪羅薩與約基期，替補包含吉米巴特勒、東契奇、加蘭、哈登、米契爾、保羅、范維利特，詹皇很有「默契」把哈登納入陣中，沒讓他跟杜蘭特、恩比德成為全明星隊友。

「杜蘭特隊」先發名單則有恩比德、莫蘭特、塔圖、威金斯與崔楊，畢竟杜蘭特自己還因膝蓋傷勢缺席當中，替補包含拉梅洛鮑爾、戴文布克、戈貝爾、拉文、米德頓、穆雷與唐斯，其中拉梅洛鮑爾取代因傷無法上場的卓雷蒙格林位置。

杜蘭特也在選秀期間受訪談到哈登剛被籃網交易到七六人的震撼交易，「我對我們球隊感到興奮，我們正在努力用這個新的團隊與新的隊友打好剩下的比賽，季後賽其實不遠了，所以我們需要迅速熟悉彼此且找到狀態，但我很興奮，每個人都得到他們想要的！」