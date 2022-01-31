【愛傳媒藺奕專欄】牛年倒數，我要感謝所有支持我、鼓勵我的你們，就算你曾經只來按過一個讚。

很多朋友整年都沒見上一面。如果你也看到照片裡這片繽紛的繡球花，這是丈母娘生前替我們最後掌鏡的合影，你見證這個意義非凡的瞬間，那就當我們隆重地見過了。

我領悟了康復的過程。領悟了隨著時間流逝，意外事故怎樣連串地介入其中，就像砌起一堵巨大高牆。事情仍在發生。你暗自不停挖掘真相的同時，如何一如往常的平靜，熟練講出一個周遭人必須露齒的笑話。

然後隨著時間隱退，挖掘和疲憊的習慣輪流成型，我的身心狀況不斷劇烈變化。

把心情故事放上來，這裡是我的中途之家，收留著某段時間不知道該去哪裡、或著其實去哪裡都差不多的心事。沒想到，你們踴躍地翻牆、越過防守，像撲翅的白鴿張開雙臂迎向我。

一個社會，有人關注輝煌和成就，有人得倾聽塵土、廢墟和碎石；一位智慧的長者砥礪我，保有你的勇氣和憤怒，對這一座小島的意義，這比才華更重要。

你要告訴所有人。一個普通人，在他最脆弱的時候，心中如何植下一顆希望的種子；你要好好活著，用你鋒利的筆，寫下你所歷所見的人生，個個都是原型，事事都曾發生。

這一切所附帶的矛盾，沒有什麼比時間更具有說服力了，因為時間無需通知我們就可以改變一切。

事情落到自己的身上，才發現，人比自己想像得要更脆弱、卻又更堅硬。脆弱的是，所有人都以為你好起來了，只有你自己知道陰影就是陰影，有些傷疤是没有辦法癒合的，它只會結痂，破了還更疼。

然而難過的時候，我只需要輕輕揚起額頭，嘴角用點力、眨眨眼，眼淚就立刻吞回去。年復一年，我們熱切地許諾，只是命運總是背地出走。

衷心感謝你們，陪伴我走過這一段艱難輾轉的旅程，而明天，未知依然比想像中來得更鋒利，只有無畏無懼、向前奔赴，每個冬天的句點，不都是春暖花開？

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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