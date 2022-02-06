《週末大爆卦》

2022年縣市長選舉將在年底舉行，時事評論員許聖梅舉台中第二選區立委補選挫敗為例，她指出，原本國民黨有很好的牌，打到最後卻輸了，因為民進黨打選戰的手段已經變了，而且恐怖的程度大家難以想像；民進黨現在要針對的就是國民黨執政的縣市，所以一定要想辦法去拆解。她還指出民進黨還有一個特質，就算黨內砍得刀刀見骨，但到真正決戰時，它整個傷口會立即癒合，並一致對外，這對藍軍而言是非常危險的。

許聖梅6日在中天新聞《週末大爆卦》節目中表示，顏寬恒事件，大家應該記取教訓，原先是很好的牌，但為什麼打到最後卻輸了？其實民進黨打選戰的手段已經變了，甚至蛻變得非常厲害。

許聖梅接著指出，國民黨執政的縣市，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美等人執政的成績不錯，而民進黨現在要針對的就是國民黨執政縣市的這些人，包括前陣子宜蘭的事情，以及去年討論新竹升格，彰化被邊緣化。國民黨到底有沒有辦法去面對這樣的問題，還是各自為政、自顧不暇，只能自己顧自己，這是個危機。

許聖梅點出，民進黨還有一個特質，就算黨內鬥爭再厲害、砍得刀刀見骨，但到最後真正決戰的時候，它整個傷口會立即癒合，並一致對外。她強調，這不是在稱讚民進黨，國民黨要知道這個危機，而且是非常危險的。

許聖梅強調，2022年縣市長選舉狀況激烈，民進黨打法在變，而且手段之恐怖，讓大家難以想像。但不能坐等他們來砍，一定要想辦法去拆解。如果不能拆解，一旦百里侯之戰守不住，接下來的2024年總統大選要怎麼打？