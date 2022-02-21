【愛傳媒蔡詩萍專欄】真是沒辦法啊，即便2月19日跑了全馬，很累，可今天清晨，依舊五點多便醒了！

窗外雨潺潺，寒氣逼人。躺著，隨手抽了本最近讀的床頭書中的一本，恰恰是茶道名家解致璋老師的《流動清香》，講「品茶的遊戲」。

翻著，翻著，意念動了起來，披衣而起，去燒了開水，翻出陶藝家吳麗嬌的岩礦杯，在一堆茶罐裡，挑出坪林的清香包種茶，挖了幾勺，置進杯內，等開水沸騰。

望向落地窗外，煙雨濛濛，雨勢看來一時半刻停不了的。

妻子女兒都在酣睡中，這樣的日子平靜，卻也不可多得，我們總在時光的靜默中，以為歲月靜好，然則，日子卻夜以繼日的，悄悄改變了很多事，直到我們有一天乍然警覺！

但我們又怎麼能不珍惜，這看似平淡又安靜於眼前的日子呢！

我倒進翻滾的熱水，杯中的包種茶葉，被熱水激盪，漸次翻開曲捲的葉片，茶香一點一點的釋出。我握緊杯子，暖意從掌心擴散到身軀，喝入一大口，淡淡，幽幽，清香直竄入鼻內，口腔，整個人溫熱了起來。

19日，運氣好，該下雨的天氣卻只在42公里賽程的前一小段，賽程結束後，才淅瀝淅瀝的落下來。今晨，運氣也不錯，翻出的書，讓我的味蕾，想觸碰茶葉的滋味，一杯包種，暖了一整個身心的疲睏，抵擋了窗外雨聲帶來的綿綿寒意。

人生不會一直都無風無雨的吧，能在間隙中，偷得浮生悠哉，能在風雨中，找出一種安度的方式，就叫幸福了吧！

作者為知名作家

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