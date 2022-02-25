【愛傳媒鄭自隆專欄】你看懂《金剛經》的白話譯本嗎？

《金剛經》是古印度素樸的智慧，凡5000餘字，入中土，自姚秦鳩摩羅什譯經，迄今已有1600餘年，明代之前，《金剛經》並不被僧界重視，挑剔的高僧視之「不了義」，明代以後，因融入民間信仰而被儒道肯定，逐漸為民間接受而演化為主流；但儘管為僧俗接受，不過還是看不懂，千年以降，僧俗演繹詮釋不下數百萬言，僧眾以法典視之，論之不踰規矩，俗家學者以玄學或養性析述，望之儼然不可親近，後學者循此讀經，枉矣。

看不懂《金剛經》的原因有幾項

第一個原因是1600年前字彙貧乏，同字異義，因此相、象不分，「相」指本性、本質，「象」指表象、方法，因此「凡所有相，皆是虛妄；若見諸相非相，則見如來」，很難解讀，但若解釋為「凡所有象，皆是虛妄；若見諸象非相，則見如來」，則豁然開朗矣。

相、象不分，糾葛不清，越解釋越難懂；此外「法」也是，《金剛經》的法，有時指佛法，即是「相」，但有時亦指學習佛法的途徑、方法，即是「象」。所謂佛法者，即非佛法，第一個「所謂佛法者」，指的是宣教的方法（「象」），第二個「即非佛法」，指的是宣教的方法若不對，則無法學習正確佛法（「相」）；又如「法尚應捨，何況非法」，此二詞的「法」均指方法，也就是「象」而不是「相」（佛法本身）。

其次是1600年前，讀原典譯經的胡僧口述其義，漢官筆記，難免有認知差距，產生選擇性理解selective perception，甚至有些無法以文字完整表達意涵，只能音譯或含混帶過，如「三十二相，即是非相，是名三十二相」或「諸心，皆為非心，是名為心」，不但抝口，而且似乎是不合邏輯論述，但以現在邏輯學詮釋就會一目了然。

第三，詮釋者故意把它講得玄之又玄，原因是詮釋者自己也看不懂，所以自己囫圇吞棗，無法消化，當然也就不能講清楚；另一個原因，知識必須有貴族性方能賣錢，講的清楚明瞭人人能懂，失掉知識的貴族性與市場價值，自己哪能成為「宗師」而得到供養？

《金剛經》雖為佛典，但倒比較像2500餘年前古印度的智慧，內容慧黠有趣，然而2500年的時空阻隔、文明進步，如果還將《金剛經》當作聖經，不能批評，這可違背了佛陀的教誨，佛陀要我們「無住相（象）」，不拘泥禮法表象，也提醒我們「有為法，如夢幻泡影，如露亦如電」，包含《金剛經》在內一切人為智慧，都是可以被討論、質疑或挑戰的。

本系列文章命名「科普《金剛經》」，是科學普及的概念，一般談科普，只會想到理工農醫，但社會科學仍是可以「科普化」，尤其以艱澀難懂的《金剛經》作為分析示範的對象，更為有趣；因此《科普．金剛經》，不把《金剛經》視為聖經，而是古印度的智慧，也不把佛陀視為高高在上聖人，而是一位可親的哲人。

讀經就是讀書，讀書的樂趣是思想海闊天空，讀後豁然開朗，北京清華大學有一面陳寅恪寫的王國維紀念碑，開題就說「士之讀書治學，蓋將以脫心志扵俗諦之桎梏」，但以經讀經，是掉入另一個由他人編織之「俗諦桎梏」，何必。

獨立思考是必要的，讀經亦是如此。

作者為政治大學傳播學院兼任教授

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