【愛傳媒程富陽專欄】當2022年的中國北京冬奧，在昨日（20）晚間8時所舉行的閉幕式中，其所展露的不僅注入中國傳統文化，也凸顯北京這個「雙澳之城」的多元元素畫像，更揭示象徵緬懷與傳承世紀冷熱交替的合作意象時，可說與在2月4日那一場標誌著以「構建人類命運共同體」為核心的「冬奧開幕式」，相互輝映；也昭示著這場在中國北京舉行的第二十四屆冬季奧運會，將ㄧ如2008年的北京夏季奧運，已再次為全球帶來不僅止於運動與視覺的震撼。

不少國際與兩岸媒體，都拿此次的「中國北京冬奧」與去年的「日本東京夏奧」作一比對，只要不是有刻意偏向報導的，大都不無感嘆的表示：「日本把這屆的夏季奧運，辦的可說是奇冷無比，但中國卻把本屆的冬季奧運，辦的是熱氣四溢。」連日本自家媒體都灰溜溜的說，這次的中國北京冬奧所揭示的真正意涵是，在亞洲的運動上，日本儼然已是由影響中國轉為向中國學習的關鍵點了。

事實上，中國在20世紀初的1908年，於天津開辦南開大學的張伯苓校長，就曾提出《奧運三問》：「中國能什麼時候能夠派運動員參加奧運會？我們運動員什麼時候可以得到第一面奧運金牌？我們的國家什麼時候能舉辦奧運會？」他認為只有達到這三個目標，中國才可言立國，中國方可冀望成為強國，他疾呼無體育而奢論國強，就是妄言，就是妄想。

然而，張校長的三個體育強國願景，還是等到整整一個世紀以後，才在中國大陸開花結果，得以完全實現。事實上，回顧整個奧林匹克運動會，中國也一直到1980年，才首次參加在美國紐約寧靜湖(Lake Placid)舉行的冬季奧運，並在上一屆的2018年南韓平昌冬奧上，方在短道速滑贏得第一面金牌。

但此次北京冬奧，中國代表隊卻參加了總數105項分項競賽中的96項，還創下歷屆最佳與賽各國金牌數第三佳績的9面金牌；而中美混血滑雪好手谷愛凌代表中國，更一舉奪下本屆冬奧個人2金1銀的空前紀錄，正式宣告21世紀的優秀運動華裔人才，正向回歸中國大陸的這條道路前進中。

另此次冬奧，中國以新疆越野滑雪選手迪妮格爾．依拉木江，作為北京冬奧聖火的傳遞代表，並公佈《中國冰雪旅遊發展報告2022》，將為新疆位於維吾爾自治區的阿勒泰，塑造成中國未來的滑雪勝地，且預計在2025年使其成為世上最大的冰雪運動市場，此舉可謂等同用行動粉碎以美國為主的西方國家，其意圖惡意栽贓中國新疆人權問題的藉口。

中國大陸並藉著此次冬奧全程，作即時深入的競賽活動報導，向全世界昭示，體育的競技本身，既是一種追求自我提昇的價值，也是覓尋探究勝利者背後所付出的淚水與努力；其競賽過程與結果，不但是在闡述宣揚人類靠卓越競技掙脫底層貧窮與酷窒的動人故事，更是證明體育競技亦是激發一個民族自覺，及展現國家自強的必經之路。

當全球把目光放在中國北京奧運所提「一起向未來」的競技時，連俄羅斯都放緩與烏克蘭的衝突步驟與時程；反而是台灣當局，竟還抓著中華台北代表隊的速滑選手黃郁婷，因於個人社交媒體貼出一段身穿中國大陸隊隊服滑冰的影片，而遭到上至台灣府層高峰，下至網路無盡無休的霸凌打擊，真是讓人興泛一股「夫復何言？」的感嘆！

日本把東京夏季奧運吹冷了，中國把北京冬季奧運炒熱了；而台灣卻不思進取探究其中原因，竟還把一個本可作兩岸正面和諧的文宣素材，硬給反向操作成背叛國家意圖的意識對抗；只是人家中國大陸是寒冬飲冰雪，努力不懈，屢屢迭創佳績，我們台灣卻是一昧無畏於「雪夜渡危橋」的躁進，熱衷於「盲人騎瞎馬」的自我瞎折騰。

在這場為期16天的北京冬奧裡，真是讓我們小老百姓，如置身於「雪似胡沙暗，沙場秋點兵」的征伐江湖裡，既看到如戰場精采萬分的運動競技之熱，也看到運動以外的國際殺伐，兩岸較勁之冷，真是讓我們為之冷熱交織，激盪難止！

作者為退役上校

照片來源：北京冬奧官網截圖。

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