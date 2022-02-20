【愛傳媒左化鵬專欄】紅眉毛綠眼睛的洋人，見到我這張東方人的臉孔，老分不清是桃太郎，還是阿里郎，總會多此一問：「會不會說「Mandarin」？」我仰起頭來驕傲的 說，當然會，Mandarin是中國人的官話，台灣人稱「國語」，大陸人稱「普通話」。

我不知道，高鼻深目的歐美 洋人，為什麼稱華語為「Mandarin」， 聽起來像滿一大一人， 或許是明清之際， 渡海來華的傳教士或商人， 見到滿朝文武百官都説這種話， 所以才有此稱謂。 我喜歡見到洋人，就說幾句「Mandarin」，有一種高高在上，睥昵天下的感覺 。

其實，中國地大物博，幅員廣闊 。黃河上下，大江南北 ，十里不同音，百里不同俗， 地方方言豈只千百種 ，有時，隔村的男女，看對了眼， 談起戀愛 ，咭咭呱呱， 就有如雞同鴨講。

我要感謝秦始皇 ，當年，如果不是他老人家，推行「車同軌、書同文 」，我可能迄今仍看不懂「水滸傳」和「紅樓夢 」。我更要感謝「台灣推行國語委員會」， 當年，若不是他們大力推廣國語，若干年後，我又豈能語言無礙 ，暢行無阻， 遍歷大陸錦繡山川，嘗盡各地不同風味的美食 。

「Mandarin 」不是我的母語，我出生在台灣，從小聽慣父母說家鄉話。閒來無事，試說幾句家鄉話，看有幾人聽懂 。

「他這個人真犯嫌，陰鼻愁眼，尖頭巴西，歪牙別爪，平常瘟裡不神 ，又喜歡支五則六，不等別人說完話， 就插話料嘴，自己說話，任頭不支，蛇皮弔歪，綏綏尿尿 」。

故鄉啊，故鄉！昔日，人口只有一百多萬的窮鄉僻壤， 如今， 已有了高速公路，從南京、上海、杭州 ， 條條大陸通故鄉， 市街繁榮，工廠林立 ，附近還有一座「南洋機場」，飛機起落，再也不見到父母的故居，再也看不到 農村的景象。

鄉音未改鬢毛衰，故鄉的兒童還會說鄉音嗎？ 還是只會說 「Mandarin 」？他們會不會笑問，我這白髮老頭來自何方 ？ 唉！故鄉，已不是我夢裡的故鄉。

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。