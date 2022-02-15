【愛傳媒謎卡專欄】古希臘神話中，人原始的模樣有四手四腳、兩張臉、兩雙耳朵，能夠眼觀八方、力大無窮；令眾神感到威脅，決定削弱人類的力量，於是宙斯將人從中間切開分成兩半，自此以後，人類終其一生、浪跡天下，為的便是尋找自己失去的另一半，變回完整的存在。

第一次聽到覺得很浪漫，原來「另一半」這個稱呼是這樣來的。然而我現在有不同的看法：沒有人會是誰的「另一半」，因為事實上我們不是一半，我們是完整、獨立的個體，關係不該是把自己變成0.5，再要求對方也是0.5，削減彼此的能量，渴望加起來能夠=1。愛情（或任何形式的關係）應當是1+1>2，各自圓滿，才能把喜悅帶進關係裡昇華成共同的創造。

有一句話說Be the person that you want to meet. 要遇到理想的對象，必須先成為那個理想的對象。誠實地看看鏡子裡的那個人，請問，你會想跟自己在一起嗎？

老實說，幾年前的我是「不可能」That girl is too crazy.誰遇到只能說算你上輩子⋯⋯有欠一些債吧⋯⋯但經歷近幾年的覺察、療癒與轉變，漸漸的和自己和好如初，並且深深的愛著她真心覺得如果我遇見一個像我一樣的人，是天大的幸運！

想要愛人或被愛，必須先愛自己。愛自己是：接受自己的一切。看得見自己的力量、坦然自己的脆弱，不苛責、不閃躲。

比起「另一半」，我更嚮往「夥伴」：分開時各自精彩，合體時天下無敵。沒有誰附屬於誰、沒有過度依賴，穿越執念與恐懼。因分享喜悅而靠近，充滿力量和快樂，做彼此吃喝玩樂的伴、乘風破浪的伴、並肩同行的伴、共度難關的伴、探索成長的伴、紅塵作伴的伴，活的瀟瀟灑灑的伴。

你也在尋找那個伴嗎？

別擔心，世界某個地方，有一個人正在向你走來，為了認出彼此，請盡全力，活出你的最燦爛的樣子。

作者為旅遊作家，著有《路上慢慢想》、《在遠方醒來》等書。

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