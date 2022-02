【愛傳媒謎卡專欄】古希臘神話中,人原始的模樣有四手四腳、兩張臉、兩雙耳朵,能夠眼觀八方、力大無窮;令眾神感到威脅,決定削弱人類的力量,於是宙斯將人從中間切開分成兩半,自此以後,人類終其一生、浪跡天下,為的便是尋找自己失去的另一半,變回完整的存在。

第一次聽到覺得很浪漫,原來「另一半」這個稱呼是這樣來的。然而我現在有不同的看法:沒有人會是誰的「另一半」,因為事實上我們不是一半,我們是完整、獨立的個體,關係不該是把自己變成0.5,再要求對方也是0.5,削減彼此的能量,渴望加起來能夠=1。愛情(或任何形式的關係)應當是1+1>2,各自圓滿,才能把喜悅帶進關係裡昇華成共同的創造。

有一句話說Be the person that you want to meet. 要遇到理想的對象,必須先成為那個理想的對象。誠實地看看鏡子裡的那個人,請問,你會想跟自己在一起嗎?

老實說,幾年前的我是「不可能」That girl is too crazy.誰遇到只能說算你上輩子⋯⋯有欠一些債吧⋯⋯但經歷近幾年的覺察、療癒與轉變,漸漸的和自己和好如初,並且深深的愛著她真心覺得如果我遇見一個像我一樣的人,是天大的幸運!

想要愛人或被愛,必須先愛自己。愛自己是:接受自己的一切。看得見自己的力量、坦然自己的脆弱,不苛責、不閃躲。

比起「另一半」,我更嚮往「夥伴」:分開時各自精彩,合體時天下無敵。沒有誰附屬於誰、沒有過度依賴,穿越執念與恐懼。因分享喜悅而靠近,充滿力量和快樂,做彼此吃喝玩樂的伴、乘風破浪的伴、並肩同行的伴、共度難關的伴、探索成長的伴、紅塵作伴的伴,活的瀟瀟灑灑的伴。

你也在尋找那個伴嗎?

別擔心,世界某個地方,有一個人正在向你走來,為了認出彼此,請盡全力,活出你的最燦爛的樣子。

作者為旅遊作家,著有《路上慢慢想》、《在遠方醒來》等書。

照片來源:作者提供。

●經授權刊載,更多文章見作者臉書粉專。

●專欄文章,不代表i-Media 愛傳媒立場。